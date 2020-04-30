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飄出異味流屍水…紐約殯儀館外貨車　開門驚見「塞滿100具屍體」

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▲▼紐約殯儀館外發現普通貨車被用存放遺體。（圖／路透）

▲4月30日，紐約殯儀館外發現普通貨車被用存放遺體。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

紐約市布魯克林一處殯儀館疑似因冰櫃不足，只好將死者遺體存放在貨車內，結果遭民眾報警稱散發屍臭異味。消息指出，警方30日到場，發現這些屍體被放在沒有冷凍設備的多輛貨車中，初步統計現場約有100具屍體，部分甚至已經流出屍水。

根據美國廣播公司（ABC）報導，發現屍體的多輛貨車在Andrew T. Cleckley殯儀館外被發現，現場多輛貨車上合計約有100具遺體。目前暫時不清楚這些屍體已經在貨車中存放多久，或者其中是否包含任何新冠病毒疾病死者。

另據NBC New York報導稱，最初是附近住戶聞到貨車內傳出的異味，又發現從車尾流出不明液體，因此撥打電話報警，事件才因此曝光。路透社報導稱，紐約警察局並未針對此事發表任何評論。

目前，這些遺體都已經被轉移到大型冷凍卡車上存放。有消息人士透露，殯儀館業主原本一直要求派冷凍貨車來協助處理來不及安葬的遺體，迫不得已才用普通貨車來存放遺體。。

報導指出，自3月中旬紐約疫情爆發以來，各地殯儀館、墓園、醫院和太平間均處於爆滿狀態中，許多家屬必須排隊兩周至三周時間，才能夠將亡者下葬或火葬。尤其是疫情最嚴重的布魯克林區和皇后區，這類情況也最為普遍。

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