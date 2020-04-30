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北京解封遇51連假　機票預訂量瘋漲15倍...飛青島下殺0.9折

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▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲全國人民代表大會通常在每年3月召開。（圖／記者曾俊豪攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

在決定推遲了2個多月的全國人大將於5月22日召開後，北京當局隨即宣布調降防疫警戒級別，放寬各種管制措施，形同解封一般，來自低風險地區的入京人士，也不再受到14天的強制隔離約束。時逢51連續假期，在當局宣布的半小時內，飛往北京的機票遭到瘋搶，網路平台的機票交易量更是暴增15倍。

北京當局在29日宣布，疫情防控應急響應級別由一級降為二級，雖然從低風險地區進、返京的人不再隔離14天，但不包括從境外、湖北武漢地區和其他高中風險地區。

▲▼哪兒網祭出超優惠的機票。（圖／翻攝自旅遊平台《哪兒網）

▲哪兒網祭出超優惠的機票。（圖／翻攝自旅遊平台《哪兒網）

根據《中國新聞網》報導，旅遊平台《哪兒網》的數據顯示，在消息宣布半小時內，機票搜索量就飆漲，自北京出發的機票預訂量更是上升15倍之多，相關的產品和飯店的預定量也上升了3倍。

由數據可以看出，從北京出發的機票中，成都、重慶、上海、杭州、長沙成為預定量最多的5條航線，而深圳、廣州、昆明、西安、廈門、三亞等地，則是最熱門的目的地。

《哪兒網》也趁勢推出許多優惠的機票，最低下殺0.9折，從北京飛到青島只需160人民幣（約台幣674元）；此外，多個飛往國外的航線也都祭出超低價優惠。

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