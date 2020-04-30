台中男殺妻再自殺！妻IG動態不見夫同框　友人曝：感覺他過得很痛苦

▲李男與妻子往年感情融洽，曾一家四口多次出遊 。（圖／擷取自臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區29日發生一起命案，李姓男子與妻子呂女吵架後，涉嫌持水果刀朝妻子狂刺10多刀再自殺，呂女傷重不治，李男傷重目前仍在加護病房。往年李男生日時，呂女曾在臉書PO出全家福照片，還寫「我跟額子（兒子）是你背後永遠的支柱」，感情融洽，但友人表示，李男因貸款壓力，過得好像很痛苦，而近期呂女的IG限時動態，只剩她與2幼子或朋友的合照，已看不到李男同框，似乎為這起家庭悲劇，窺見些許端倪。

友人透露，李男與妻子往年參加朋友聚會時，一出動就是全家四口，感情非常好。李男生活節儉，買車、買房之後，因為背有貸款，換了工作跑去有「股王」之稱的上市公司，賺取優渥薪水，進公司後相當努力，常獲得獎金，每個月都溢繳車、房貸，再過沒幾年就能把貸款還清。

而呂女個性活潑開朗、很懂事，直到生第二胎之前都還有在上班，對兒子、老公都很盡心盡力，也會將全家恩愛照片PO上臉書與朋友分享，還曾於李男生日時，向李男表示愛意「老公生日快樂，我與額子是你背後永遠的支柱」，更註明李男是「我的天」，但近期發現，呂女的IG限時動態上，已不復見李男同框，僅剩呂女與2名兒子及其他友人的合照。

▲呂女曾於李男生日時，向李男表示愛意。（圖／擷取自臉書）

友人指出，李男因背負車、房貸，薪水一半以上都拿去支付貸款，生活單調，除了上下班外沒有其他娛樂，時間長達5、6年，感覺過得很痛苦、被壓得喘不過氣，即便如此，在聚會中李男一家大小都表現得感情融洽，如今發生憾事「實在很難相信」。

檢察官30日上午會同法醫解剖遺體，查明呂女致命原因及刀傷數目，而李男持續待在加護病房觀察，由警方派員戒護中。

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