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川普要為新冠懲罰中國　耿爽：之前才讚賞抗疫「現在就翻臉！」

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▲▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普近日在白宮受訪時表示，中國造成新冠疫情蔓延全球，他正考慮懲罰中國，「我有很多方式。」對此，大陸外交部發言人耿爽回應，新冠肺炎是天災，中國跟美國都是受害者，「我還記得，現在對中國進行無端指責的個別國家，前段時間還在對中國的抗擊疫情表示讚賞，他們的話言猶在耳，但現在就翻臉不認帳。」

▼美國新冠肺炎確診數突破百萬。（圖／路透社）

▲美國,芝加哥,醫護,新冠肺炎。（圖／路透）

耿爽30日主持外交部例行記者會，他指出，美方應該清楚他們的敵人是病毒而不是中國，這個時候他們的當務之急是聚焦國內疫情防控，推動國際抗疫合作而不是去攻擊、抹黑中國，甩鍋、推責給中國。

耿爽提到，所謂「懲罰」以及「為此負責」他們多次說過，這種說法並沒有任何法律依據，國際上也沒有這方面先例，「我不記得以前發生的H1N1流感、埃博拉、寨卡等重大疫情之後有誰受到懲罰了，有誰為此擔責了。」

耿爽強調，當務之急國際社會還是應該增進互信，加強團結，共同抗擊疫情，「這時候拆別人的台最終也將拆自己的台。」

▼美國總統川普近期多次批評中國造成疫情蔓延。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透）

對於中國屢被指責隱瞞疫情，導致疫情蔓延全球，耿爽表示，種論調既不符合事實，也是對中國人民為防控疫情付出的巨大努力和犧牲的不尊重，「面對疫情，中方作為世衛組織國際衛生條例的締約國，始終本著公開、透明、負責任的態度，採取了最全面、最嚴格、最徹底的舉措，認真履行國際衛生條例規定的職責和義務。中方按照有關法規，及時調整出境衛生檢疫措施，嚴防疫情跨境傳播。」

耿爽並列出了中國從今年1月起通報疫情的時間節點，包含1月3日向世衛組織發出通報、1月20日將新冠肺炎納入乙類傳染病、1月23日武漢封城、1月30日世衛組織秘書長宣布疫情構成國際關注的突發公共衛生事件。

▼美國密西根州一名男子揮舞國旗，抗議當局「居家令」。（圖／路透社）

▲▼美國密西根州一名男子揮舞國旗，抗議當局延長「居家令」。（圖／路透）

耿爽指出，當時，中國境外確診病例只有82個，美國和歐洲分別只有5例和10例，且沒有死亡病例，「剛才我介紹的只是中方為遏制疫情蔓延，採取的防控措施的一部分，疫情發生以來，中方始終跟時間賽跑、與病毒作戰，中國政府和人民克服巨大困難，付出了巨大的犧牲，在做好國內疫情防控的同時，也為降低疫情的國際傳播履行了應盡的義務。」

最後，耿爽還說，「我還清楚記得，現在對中國進行無端指責的個別國家，前一段時間還在對中國的抗擊疫情表示讚賞，他們的話言猶在耳，但現在就翻臉不認賬。我不知道是中國做錯了什麼，還是他們想刻意地隱瞞、迴避什麼。」

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