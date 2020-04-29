沙鹿男在「股王」上班擁千萬豪宅　狂刺妻10多刀　鄰居不解：感情明明不錯

▲李男任職「股王」擁千萬豪宅，29日凌晨持水果刀刺死妻子呂女 。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區發生一起家庭悲劇命案，在鄰居眼中感情向來和睦的李男及妻子呂女，29日凌晨突然爆發激烈爭吵，李男涉嫌持水果刀狂刺呂女10多刀，隨後見警方到來又持刀自戕，當場臟器外漏，呂女送醫不治，李男則命危。據悉，李男任職於台中市一家光學公司，該上市公司股價有「股王」之稱，有優渥的薪資，又與妻子育有2名幼子，生活理應美滿，究竟發生何事讓李男對愛妻痛下殺手？令人費解。

據了解，李男（31歲）與呂女（29歲）育有5歲及2歲的兒子，李任職於「股王」上市公司，擁有不錯的薪水，一家人住在位於沙鹿區某社區、要價1千多萬元的4樓透天厝，據鄰居透露，夫妻倆平時感情不錯，外出見到人也都會笑著打招呼，從沒聽過兩人之間發生爭吵，豈料昨晚竟發生如此憾事，看見救護車將她抬進車時，已雙手垂放、路面充滿血跡，相當可怕。

警方29日凌晨1時許獲報到場時，從窗外看見李男持水果刀作攻擊狀，立刻破窗而入，李男見警方到來，激動地又往自己腹部刺去，警緊急以辣椒水制止，並通知救護車將雙方送醫急救。

李男（31歲）與呂女（29歲）分送至童綜合及光田醫院搶救，李男左頸、雙手掌、腹部皆有穿刺傷，腸子外露，緊急送開刀房手術，目前送至加護病房，生命跡象仍不穩定，目前由警方派員戒護中；呂女則到院時創傷性休克，醫師診視為創傷性氣血胸伴有開放性傷口、器官損傷、全身多處撕裂傷，緊急搶救逾1小時仍傷重急救無效。

而稍早傳出2名幼子目睹李男行兇過程，經警方證實表示，警到場時2名幼子均在2樓，並無看見該起憾事。李男目前仍在加護病房觀察，尚無法問訊，待其狀況許可，警將進一步調查釐清事發原因及經過。

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