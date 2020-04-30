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台中夫殺妻今相驗：利刃穿刺胸腹　2稚子受嚴重驚嚇須心理輔導

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲檢察官30日上午率法醫解剖驗屍 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區29日發生一起家庭悲劇，李姓男子在住處涉嫌持水果刀狂刺呂姓妻子10多刀，警趕赴到場時，李又情緒激動自戕，呂女傷重不治，李男仍在加護病房觀察。檢察官30日上午率法醫解剖驗屍，發現死者遭利刃穿刺胸腹等處造成大量出血死亡，由於李男尚未脫離險境，檢將待其病情好轉再行訊問，並將現場查扣的2支手機送數位鑑定，以釐清案情。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，李男殺妻時，他年僅5歲及2歲的稚兒在場，受到驚嚇，檢察官將連繫犯罪被害人保護協會台中分會，適時提供犯罪被害人法律協助、補償及諮商輔導等資訊，並請心理師對小孩進行心理輔導，務求減少此一不幸事件對於家屬的創傷。

清水警分局明秀派出所29日凌晨1時13分許，接獲民眾報案有夫妻吵架案，立即派員前往，發現現場門窗內鎖，並看見呂姓女子倒躺血泊中，在旁李姓男子持刀作攻擊狀，警方即破窗進入屋內，李男見警方到場，持刀往腹部自戕，警方以辣椒水制止後，通知救護車到場將雙方送醫救治。呂女經搶救宣告不治，李男術後恢復生命跡象，目前仍在加護病房未脫離險境，由警方派員戒護中。

檢察官30日上午率法醫解剖相驗，認定死者呂女是遭利刃穿刺胸腹等處大量出血致死，傷口與現場扣案刀械吻合。檢察官並指揮清水警分局員警將現場扣得的李男、呂女的手機送數位鑑識，併同其他扣案物證綜合研判，以釐清李男行兇動機。

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