波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」　網酸：是港警嗎　綠黨連署千人逼警政署踹共

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區7日有4名少年無照開車遇上警方臨檢，因為擔心被抓，在攔檢點加速掉頭逆向逃跑，過程中差點撞上員警，之後4名少年還下車咆哮，員警火大將人壓制在地並踹頭，過程被民眾錄下PO網引起各界爭論，「綠黨」認為警方執法荒腔走板，14日上午至新北市地檢署告發，並在臉書連署呼籲警政署依法咎責。

▲屁孩無照駕車拒檢警踹頭 有人叫好有人罵。（圖／翻攝自臉書）

據了解，鄭姓與蔡姓（15歲）、鞏姓（17歲）及戴姓（16歲）等4名少年被警方攔下後，除了不肯立即下車、不願配合盤查外，還數度在車內向現場2名員警咆哮辱罵及吐口水，最後被趕到現場支援的多名警力合力拉下車壓制，全數帶回派出所依法偵辦。

警方在執法過程中，大喊「是不是趕著去投胎」、「這樣子很危險」等，要求少年趴好，其吵鬧聲引起附近住戶注意。從影片中可以看到，警方要求其中一名少年趴下時，另一名員警突然上前，用力狠踹少年頭部，住戶看到後大喊「打小孩喔」，員警聽見質疑後還回嗆，比出手勢要住戶下樓，雙方在街上隔空對罵。

▲綠黨發言人張竹芩（圖右）跟律師李菁琪到地檢署告發。（圖／記者陳雕文攝）

臉書專頁「中和警好讚」12日PO文鼓勵涉嫌踹人的員警，還有新北市警局長陳檡文致贈慰問品的合照，總共引來2379位網友按「怒」圖示，並且在下方留言狂酸，「原來是港警，還以為是中和呢」、「我不記得我繳的稅有授權這種行為」、「為什麼要跟民眾說要不要吃慶記？」、「很棒，適合去香港當警察」、「這不是新北市香港分局嗎」

綠黨在臉書PO文提到，新北市中和分局於109年4月7日晚間以腳狠踹受逮捕之少年頭部，並對周遭居民叫囂「幹你娘」、「下來啊！」、「請你吃子彈」等荒腔走板濫權執法之行為。經過媒體披露後，竟然高高舉起輕輕放下，僅對涉案員警記了兩支申誡了事。

新北市警局局長陳檡文還無視涉案員警涉犯刑法傷害罪、恐嚇危安罪等在4月12日下午公開嘉勉知法犯法的涉案員警。臺灣的法治被如此藐視，網友留言：「被發現動私刑還理直氣壯要辯駁」、「支持！台灣是法治社會，警察也不能踰越執法的限界，如果可以在那邊嗆民眾看三小、下來阿，那跟黑道沒什麼兩樣」。綠黨發言人張竹芩與律師於14日到新北地檢署提出刑事告發，並發起連署（目前已有2千人參與）要求警政署依法咎責。

●綠黨於1996年創立，其政治主張包含環境保護、生態平衡、注重草根民主、堅持社會平等與世界和平，而非指涉民主進步黨的泛綠政營。

我沒有遲到，是時間遲到了！