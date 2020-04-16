基隆男酒駕、無照「不繳罰單」…失聯4年房子慘被法拍　母執行署前下跪

▲陳男欠單1.8萬元基隆房屋被法拍，老母下跪求情。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



記者柯振中、游芳男／宜蘭報導

基隆市一名陳姓男子欠繳1萬8千元的交通罰鍰，名下一棟市價約250萬元的3樓透天厝慘被法拍，讓不少人質疑「執法過當」。對此，宜蘭分署的執行官強調，由於陳男友10多次交通違規，包含酒駕、無照駕駛等紀錄，部分是被警方攔停，陳男一定知道違規，從收案到法拍，經歷了4年，陳男完全沒出面，才強制法拍。

陳男長期住在基隆市中山區的某處巷弄，平時從事建築工作，常在中南部奔波，以此養活子女。不過，陳男2016年起因為交通違規，被開了4張罰單，金額共計1萬8千元，但他時常不在家，因此不曉得被開罰。

▼陳男老母跪在執行署宜蘭分署前。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



過了4年後，陳男突然收到通知，名下價值約250萬元的3樓透天厝已被法拍，拍賣價格135萬元，同時也被要求立刻搬家。對此，陳男表示，媽媽不識字，簽收罰單時，不曉得他被開罰，因此沒有繳罰款，現在房子沒了，全家只能投靠姊姊，剩下的再想辦法了。

為此，陳家一家人16日前往行政執行署宜蘭分署，希望能與行至執行官對話，陳男的母親甚至還跪在辦公室前，希望執行官能聽到他們的聲音。

對此，宜蘭分署的柯姓執行官強調，陳男有過多次交通違規，包含酒駕、無照駕駛等紀錄，前前後後被開罰了10多次，還有被警方攔停的紀錄，陳男一定知道自己違規，從收案開始，到法拍結束，一共歷經了4年，陳男4年間從未出面，才會強制法拍。

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