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員警壓制拒檢屁孩「一腳踹頭」！影片曝光掀正反論戰　警局處分出爐

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記者趙蔡州／綜合報導

一名15歲鄭姓少年7日晚間開車載3名友人出遊，行經新北市中和區莒光路、壽德街口時遇到警方路檢，由於他逆向迴轉逃逸且一度差點撞到人，被警方在民享街攔下並壓制在地。警方將4人壓制後，有員警以腳踹其中1名少年的頭部，整個過程被附近住戶拍下，上傳網路後引發社會議論。

據悉，鄭男7日晚間駕駛一輛白色轎車載3名友人出門，行經新北市中和區莒光路、壽德街路口時看見警方路檢，由於他沒有駕照怕被警方開罰，突然在攔檢點加速掉頭逆向逃跑，過程中差點撞上靠近的員警，其他員警見狀立即通報支援，最後在民享街將4人攔下。

▲▼警方將車上4人壓制在地。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲4人被多名警力合力拉下車壓制，全數帶回派出所依法偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

鄭男與蔡姓（15歲）、鞏姓（17歲）及戴姓（16歲）等4名少年被攔下後，除了不肯立即下車、不願意配合警方盤查外，也數度對現場2名員警叫囂，在車內不斷咆哮辱罵及吐口水，最後被趕到現場支援的多名警力合力拉下車壓制，全數帶回派出所依法偵辦。

警方在執法過程中，因為大聲要求少年趴好，「是不是趕著去投胎」、「這樣子很危險」等，吵鬧聲引起附近住戶注意。影片中可以看見，警方要求其中一名少年趴下時，另一名員警突然上前，用力狠踹少年頭部，讓住戶看見後大喊「打小孩喔」，員警聽見質疑後還回嗆，比出手勢要求住戶下樓，雙方在街上隔空對罵。

▲▼鄭男開車衝過路檢點。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲鄭男開車衝過路檢點。（圖／記者游宗樺翻攝）

整個過程被附近住戶拍下，影片上傳網路後馬上社會議論，有人認為就算少年違法，員警也沒有權力，可以用腳踹少年的頭，何況少年已沒有反抗意圖，甚至有人說「有執法過當，甚至私刑的情況」、「已經壓制了，後續的動作就是野蠻的發洩行為」。但也有人認為少年拒檢、一度衝撞員警，這種執法力度剛好。

中和警分局表示，網路上的影片送交督察組調查後，認為該員警執法過程中確實有疏失，因此依規定予以陳員申誡2次處分，未來會加強教育，至於鄭男強闖路檢點、連續逆向及闖紅燈，已共告發7張罰單，事後將依公共危險罪嫌送新北地方法院少年法庭審理，其他3人在製作勸導青少年登記表後，交由家長領回。

我本意只是希望中和分局不要包庇， 這個踹人的員警應該要被法辦， 能夠獲得適當的處罰， 但鑑於太多人分享影片，讓我有點擔心， 希望大家可以就事論事，不要有不理性的言語攻擊。 ............................................................................... 完整影片，小孩無照駕駛拒檢被抓後， 被踹的小孩被警察命令走過來趴下，結果動作太慢就被踹頭了，接著其他警察還向樓上的人嗆聲叫人家下來？ 我不懂，下來你想幹嘛？ 也要踹人家的頭嗎？ (結果在1分到1分10秒間聽到恐嚇要請住戶吃慶記 ，這個員警也涉犯恐嚇罪) 為什麼今天看到這影片會這麼怒？ 因為執法者守法是最基本的要求！ 如果你自己不守法，你憑什麼去要求人民守法，憑什麼在人民違法時發動公權力？ 我們在偵查庭，也常被人大小聲， 我們的處分或命令也常被無視，但我們一樣只能在法定範圍內執法，不能情緒性的報復。 今天這個踹人的警察如果是像中和分局調查報告那樣處理，認定他只是誤以為人家要逃跑，給他2支申誡，那個要請人家吃慶記的警察完全沒事! 他們覺得在這種證據明確的案子裡都可以無事脫身， 下次會不會變本加厲？ 你今天是在執行公權力，公權力給你抓人的權力，但沒給你打人的權力， 處罰行為人是法官和檢察官在做的事，法律沒給你處罰的權力， 檢察官有義務也有責任讓他明白他錯的多離譜多嚴重！ 這就是檢察官，不管對象是誰， 違法亂紀就該辦！

Perseus Chen 發佈於 2020年4月10日 星期五
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