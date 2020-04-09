批市府像土匪！夾娃娃機充滿18禁挨罰2萬　業者怒：「我愛可樂杯」不行嗎？

▲娃娃機台主放18禁違規品，挨罰2萬元，提行政訴訟批市府像土匪，法官判他敗訴。（示意圖／消保處提供）

記者孫于珊／台北報導

一名傅姓業者在夾娃娃機內放自慰杯、按摩棒等情趣用品，社會局稽查認為這些成人商品有害兒童及少年身心健康，因此依《兒童及少年福利與權益保障法》裁罰2萬元罰鍰，傅男不服提起訴願經駁回後，又提起行政訴訟，痛批市府像土匪，但台北地院認為原處分合理，判他敗訴。

傅男主張，誰規定「我愛可樂杯」就屬於自慰杯？商品外盒名稱是「我愛可樂杯」，並無自慰杯照片，盒內裝的是玻璃杯，「難道全台灣的人都不行賣商品外盒印有愛可樂杯的所有商品嗎？」「便利商店賣可樂杯有違法嗎？」認為社會局沒給他解釋機會，只憑幾張照片就開罰，「跟土匪沒有二樣」，還氣撲撲地說，「我被亂開罰的損失找誰拿？」要求撤銷原處分。

社會局抗辯，因於2019年1月間接獲民眾檢舉機台內有提供18禁情趣用品，擔心若有小孩經過恐有不好影響，因此除了有函請傅男陳述意見，傅男當時回覆，「娃娃機台內的商品是女性穿著內衣的相關照片，盒裝物品內的商品是女性穿著配件，如內衣∕內褲∕項鍊∕手鍊∕皮帶等商品。盒裝女性照片被誤以為擺放情趣用品」，也有實地訪查，發現機台內充斥女性祼露胸部、臀部等圖片，及自慰杯、按摩棒等商品，且未採取任何防護措施，因此開罰。

法官勘驗現場採證照片後認為，夾娃娃機內的女體宣傳照片、男性生殖器外觀按摩棒包裝的商品等，都可以讓任何人直接聯想到是情趣品，況且網路查詢「我愛可樂杯」，確實為男性自慰用成人用品，因此駁回傅男告訴，維持原判決。

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