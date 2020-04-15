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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／警抓無照少年卻踹頭　執法過當恐涉傷害罪

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根據新聞報導，4月7日發生在新北市中和區，一名15歲少年無照駕駛開車載3名友人出遊，因遇到警察臨檢，慌亂之下竟逆向逃逸，之後被警察攔截圍捕並壓制在地。過程中，雙方有激烈的言語爭吵，員警卻抓住少年得頭髮大罵、甚至有一名少年被要求趴下時頭部遭到員警重踹等情形，過程也被附近民眾拍下影片並上傳網路，因此遭質疑有執法過當。

關於我國警察執行職務的職權規範，在《警察職權行使法》中有相關規定，警察為了執行職務而被賦予特別的權力，得以適度的限制人民的人身自由，但不得逾越必要之範圍。例如該法第3條第1項便明確的說明，警察行使職權應該要符合憲法第23條所保障的比例原則。當我們評價警察的行為是否執法過當時，就應該要視當時的情狀，再去判斷所做出的行為是否符合比例原則，而不是單看到行為便急著開罵。

依法令所為之行為

在討論這次警察執法是否過當之前，我們先來談一下，為何警察拘捕人犯、身上帶槍，甚至開槍的行為，在正常狀況下不會犯法吧！

因為我國的刑法體系中，在檢視完一個人的行為是否符合刑法規定的犯罪「構成要件」後，接下來就是要審查這個人有沒有「阻卻違法事由」，簡單來講，就是有沒有一些特殊原因可以讓他做出的行為合法化！例如大家熟知的正當防衛或緊急避難就是這種概念。

我國的阻卻違法事由其中有一個類型是「依法令之行為」，因為所做的行為皆是依法執行，在其他法律的背書之下，刑法因而判定此行為合法，而警察依法執行職務的行為便屬於此種態樣。

執法過當可能構成傷害罪

對於前述這起中和員警爭議事件，我們從法律層面來思考。首先，員警將少年們壓制在地、腳踹頭部等行為，可能分別有強制罪與傷害罪的可能。那警察的行為究竟是否屬於「依法令之行為」而可以讓行為合法化呢？

壓制的行為是為防止少年脫逃，但踹人頭部的行為很明顯超乎了「達成執行目的之必要限度」，畢竟已經限制了少年的自由，已足以防止逃脫甚至後續的行為再發生，使用如此激烈的手段完全是超出了必要的範疇。所以員警的行為已經屬於「執法過當」，甚至可能因為無法主張「依法令之行為」而阻卻違法，進而構成傷害罪！

從影片中可以看出，當時員警們的情緒都是非常激動。新聞中指出，少年在逃逸時差點撞到員警，這可能是觸動員警情緒開關的一個原因。但身為執法人員，在執行職務時帶有情緒，甚至是洩憤的方式在處理，可說是完全失去專業，也不恰當，不然警察不就成為了穿著制服的流氓？當然我們也不可以因此就一竿子打翻一船人，大部分的警察還是非常辛苦的在維護社會治安，但仍希望警界要加強教育，千萬別辜負了人民對執法人員的期待。（本文轉載自法操FOLLAW

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