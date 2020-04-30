【黃寶慧】慧眼看天下／北韓世襲掌權不能斷？　吳子嘉：喬不攏恐軍事政變

新聞節目中心／綜合報導

北韓領導人金正恩到底人在哪裡？成為全球熱議的話題；事實上，金正恩的一舉一動牽動著東北亞的局勢，這不僅僅只是北韓內部的領導問題，更牽涉到國際東北亞地緣政治板塊。美麗島電子報董事長在《慧眼看天下》節目中就表示，若是金正恩真有不測，北韓軍方若能和「白頭血統」金氏家族一脈，商議出和平轉交政權的方式，就不會讓朝鮮半島局勢陷入緊張；不過若是談判破局，北韓恐怕會掀起「內戰」。

包括中國大陸還有美日韓同盟的情報圈，這兩個星期都密集關切金正恩的最新動向，連台灣的國安局長邱國正也證實，金正恩的確「病了」。而日前也傳出中朝邊境有居民目睹，大批軍事車輛裝載著坦克、裝甲運兵車等裝備，頻繁運往中朝邊境的丹東一帶；另外，美國和南韓27日也派出總共6架的偵察機飛近北韓偵查，難道中美韓都在為了因應北韓的動盪，做軍事的「超前部署」嗎？

吳子嘉認為，北韓局勢動盪，其實中美正角力其中，由於大陸解放軍和北韓軍隊關係密切，若金正恩真的病了無法執政，那麼大陸軍方的態度就相當值得關注；放眼全世界，中國大陸、美國甚至是鄰近北韓的其它亞洲國家，如今最懼怕的是北韓發生「軍事政變」，因為一旦發生軍事政變，就代表北韓已經失控，那麼毀滅性的核子武器又會落入誰的手裡？相關問題牽扯甚廣茲事體大，是任何國家都不想輕易接受、面對的事情。吳子嘉強調，中美日韓俄緊盯北韓一舉一動，更期盼北韓軍方能和「白頭血統」金氏家族一脈，商議出和平轉交政權的方式，不過若是談判破局，北韓有可能就會掀起內戰，引發關注。

▼更多專訪的內容，將會在5月2日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。

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資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

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