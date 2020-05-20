蔡英文演說提「當一個台灣人很光榮」　黃寶慧感動：進官邸時對總統說這句話！

新聞節目中心／綜合報導

今天520總統蔡英文連任就職典禮，在就職演說中蔡英文首先感謝過去四個月，配合防疫排隊領口罩的台灣人民與忍受不便居家檢疫的人，成就台灣防疫的成功；而在演說最後她再度向台灣人民致敬，當蔡英文講到「當一個台灣人可以很光榮，可以抬頭挺胸、昂首闊步」時，「慧眼看天下」主持人黃寶慧非常感動，因為這是她三月進官邸拜會蔡英文時當面說的話，如今這句話登上就職演說，黃寶慧感到非常榮幸也非常感動，也希望在蔡英文的帶領下，台灣持續讓世界看見！

▼2019年2月黃寶慧率採訪團隊進總統官邸，以「總統寵物」為主題進行專訪。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝） 。

今年三月新冠肺炎疫情開始在全球肆虐，各國防疫大作戰中，台灣的防疫成果舉世有目共睹，也成了各國領袖推崇的模範。黃寶慧在面見蔡英文時，除了以媒體人的身分向總統分享各國防疫做法的觀察，也提到製作的國際評論節目「慧眼看天下」，在關注國際趨勢與對談世界領袖的努力，期望提供國人關注國際局勢一個新的觀點。對於台灣成功防疫，蔡英文當時就向黃寶慧表示：「疫情五月底六月初應該可以（控制）下來」，如今看來蔡總統很神準地掌握台灣疫情的發展。而當時黃寶慧就台灣的防疫作為與國際相比，也當面向蔡總統表達「在這個時刻，我真的覺得當一個台灣人很光榮！」

對於這段時間的「順時中」，讓衛福部長陳時中成了台灣人民最熟悉的行政首長，每天由阿中部長親自主持的疫情記者會人氣不輸網紅。對於520後繼續留任衛福部長的他，蔡英文在與黃寶慧的會見中，也誇讚他不但有醫事專業、政治EQ也很高，他把台灣疫情防控網做到世界都按讚，非常不容易。四月時黃寶慧也獨家視訊專訪日本安倍內閣特別顧問谷口智彥教授，他也轉達日本首相安倍的口信，高度讚許台灣在應對新冠疫情是「全球表現最好的」。



▼今年3月「慧眼看天下」主持人黃寶慧再度赴官邸拜會蔡英文。（圖／ETtoday）

2020年對全球的人來說都是難忘的一年，尤其是台灣，在應對新冠肺炎疫情的路上，「台灣」出現在全世界的各大新聞媒體上，國際聲量前所未見地大。同時台灣與美國、日本還有歐洲多個友邦關係，也進入一個新高點。在全球疫情逐漸獲得控制的現在，蔡英文的第二任期，承諾讓台灣脫胎換骨、迎向未來。在兩岸關係上，蔡英文也表示在變局之中會堅守原則，秉持開放態度負起責任，也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。