他手刀朝聖「金正恩最愛的一碗麵」！一上菜卻沉默了：為什麼有貢丸…

記者黃可昀／綜合報導

北韓總是給外界神秘印象，連領導人金正恩愛吃的料理也讓人好奇！研究北韓經貿文化的粉專17日PO文，台北有一家小吃店販售東北冷麵，竟然搬出金正恩的形象來背書，高掛顯眼的亮黃色帆布，主打「金正恩最愛的一碗麵」，粉專小編得知後，二話不說立刻前往朝聖。

臉書粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」指出，這家位在台北的冷麵標榜是北韓領導人的最愛，受過平壤豪華餐廳「玉流館」的薰陶，廣告帆布上更直接印著金正恩發福前的半身照，敢用他來代言，想必這碗冷麵有著非凡之處，怎料實際試吃卻讓小編大失所望。

小編表示，紅色塑膠碗裡頭裝著主角蕎麥冷麵，配料有泡菜、豬肉、貢丸、半顆水煮蛋、雞蛋絲、小黃瓜以及番茄，還有一把蔥花與香菜點綴，筷子都還沒攪動麵體，他就被眼前的食材所困惑，「發現貢丸的時候，就知道完了」，如此台味的食材竟然會出現在平壤冷麵裡。

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抱著期待又緊張的心情喝下第一口湯，「當然不敢期待說有平壤口味，只是卻有點泰式風味」，還有著濃烈的香菜味，麵體口感偏硬，跟正宗的平壤冷麵相比，嚼勁還是落後了一大截。最後整理出對這碗麵的心得，「就是各自的味道，湯是湯，配料是配料」，各項食材的特色沒有相互融合，味道缺乏整體性，「湯頭也是酸鹹，跟平壤冷麵要有的酸辣有很大的差距」，令小編忍不住懷疑，難道北韓領導人如此神秘的人物，最愛的一碗麵真的如此樸實無華嗎？

網友回應，「東北冷麵也不是這樣的」、「南韓的冷麵也不會有貢丸」、「元帥看到這個會不會大怒啊」、「這種一看到麵這麼粗，這麼白的顏色就知道完全不對」、「那個大頭照跟代言授權…金正恩要來台提告囉。」