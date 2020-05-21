川金2020再沒進展…文在寅會行動！　南韓官員首談「金正恩個性」

▲ 金正恩與文在寅2018年4月27日在板門店會晤。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南北韓最高元首2018年4月27日舉行歷史性的「文金會」，未料2019年2月越南「川金二會」無果，兩韓再度陷入僵局。曾任南韓總統文在寅幕僚長的任鍾皙在南北韓關係迅速起落的10個月間親自參與朝鮮半島對話，他的第一手觀察近來首度曝光，也透露對北韓領導人金正恩的印象。

文在寅首度與金正恩舉行板門店會談時，任鍾皙是隨行官員之一。兩韓《南北共同宣言》將滿20周年，任鍾皙日前接受相關訪問時回憶道，兩位元首的對話結束後，他感覺到安心與期待。他表示，金正恩個性率直、威風凜凜，也強烈希望和文在寅一同解決問題。

2018年6月新加坡「川金會」前，南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶曾出訪平壤，接著到訪美國白宮，向美國總統川普表示，「金正恩委員長希望對話的意志相當明確，希望與川普總統見面。」川普當下對身邊的幕僚開心表示，「看吧，我就說吧，就是這樣！」

另一方面，任鍾皙也指出，朝鮮半島和平進程陷入停滯，若北韓與美國對話2020年依舊沒有進展，文在寅將不顧外界眼光，加強與美國溝通，推動兩國協商。文在寅此前發表就職3周年演說時也表示，「不能只盼著北韓與美國對話，要推動所有兩韓間能做的事。」

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