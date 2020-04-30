議員轟悠遊付使用率0.1%　一卡通結合LINEPAY市佔率衝到15%

▲悠遊付上路一個月每日僅0.1%使用率，引來議員質疑。（點圖放大／王鴻薇研究室提供）

記者陳家祥／台北報導

悠遊卡公司3月23日終於推出行動電子支付系統「悠遊付」，如今上路滿月，申請量約20萬。但最重要的「嗶乘車」功能，使用範圍限制在Android系統，不支援Apple系列手機，上線至今搭乘捷運的使用率僅0.1％，對照過去市長柯文哲去年5月發下要殲滅對手的豪語，引來議員大酸，敵軍還沒殲滅，自己就潰不成軍，「柯文哲的承諾早已跳票，悠遊付至今仍被打趴在地上」。

台北市議員王鴻薇、陳炳甫30日召開記者會，指悠遊付主打搭乘捷運，而且坐擁超過8700萬張發卡量，看起來銳不可擋，但實際上線一個月後，捷運搭乘使用悠游付的金流、人流都不到0.1%，「可以說萬人響應、無人使用」。

此外，不支援蘋果的iOS系統，對比目前各國電子支付都有支援，顯然還有很多空間要加強。陳炳甫指出，柯文哲去年誓言6個月殲滅敵軍，但一卡通結合LINEPAY上市後，1個月市佔率就衝到15%，但悠遊付看來卻是前景堪憂。

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王鴻薇指出，悠遊付上線將近1個月，自恃有超過8700萬發卡量、每年超過24.4億筆交易，但根據捷運公司資料，上市至今每日使用次數平均只有1千多次，佔總體使用比率不到0.1%。對比LINEPAY一卡通上線1個月市佔率直衝15%、3個月成為業界龍頭，王鴻薇說，建議悠遊付應該重新思考經營戰略，如何在市場中殺出重圍。

針對議員質疑，悠遊卡公司副總經理林季良坦言，悠遊付目前申辦量20萬人，目前剛推出1個月，「確實關注度沒預期熱烈，仍需加強宣傳」；林說，悠遊付還需要時間累積成果，帶給消費者更方便、多元的選擇，目標今年能達到申辦量150萬人的目標。

至於不支援蘋果手機部分，林季良解釋，Apple公司考量市場規模，尚未開放台灣市場，接下來將持續努力和Apple公司爭取。他表示，雖然悠遊付在捷運每天使用的平均次數1300次，但競爭對手上線約2年，在高雄捷運的每天使用次數約1700次，相信上線半年使用人次能超越對手。

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