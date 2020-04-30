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【廣編】「全家」賀連五嘉玲！5月週末滿額贈購物金、悠遊卡支付滿額立折

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▲▼全家便利商店,購物金,悠遊卡,優惠,折扣。（圖／全家便利商店提供）

▲全家便利商店自5/1～5/31推2項優惠方案，一是全家會員可享週末購物滿500元送200元購物金；二是民眾持悠遊卡到「全家」消費滿200元立馬折抵20元，2項優惠可重複計算。

圖、文／全家便利商店提供

歡慶防疫享譽國際，全台連五天確診人數+0，全家便利商店加碼，第二波振興經濟學再升級，同時搭上51勞動節連假，自5/1～5/31推2項優惠方案，優惠一「全家」會員可享週末購物滿500元送200元購物金，優惠二則與悠遊卡公司獨家合作，民眾持悠遊卡到「全家」消費滿200元立馬折抵20元，2項優惠可重複計算，估計此波促銷活動將送出高達10億購物金。（備註：如遇商品折扣，最終折扣後結帳金額需滿500元。）

週末假期宅在家最安全，「全家」振興經濟學提供民眾週末民生物資的選購優惠，針對「全家」會員推出「滿額贈購物金」活動，自5/1～5/31，每週五、六、日三天，會員於全台店舖單筆消費滿500元且完成累點，送200元購物金。優惠商品如「Beyond Meat未來漢堡排」，原價499元，優惠價299元，只要買2盒，即可以398元的優惠價帶回家；全家自有品牌FamilyMart collection鹼性離子水、小分子氣泡水，整箱購入可享近5折優惠。活動期間購入「村里平安箱」助弱勢家庭，即可享300元優惠價（原價500元）。活動共5週，每週回饋上限1次，每週限量100萬筆。

另外，為響應政府消費零接觸，「全家」與悠遊卡公司獨家合作，自5/1～5/31，民眾持悠遊卡消費滿200元立馬折20元，即享9折優惠，限量70萬組。如果搭配「週末滿額贈購物金」活動，折扣更優惠。

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