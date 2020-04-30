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宜蘭防疫也要防淹水　茅仔寮抽水站進度超前已可發揮抽水功能

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▲▼宜蘭防疫也要防淹水之苦，茅仔寮抽水站進度超前已可發揮抽水功能。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭防疫也要防淹水之苦，茅仔寮抽水站進度超前已可發揮抽水功能。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭五結鄉的茅仔寮抽水站新建工程，在宜蘭水資源處的努力下，進度大幅超前，宜蘭縣林姿妙縣長30日上午前往勘查新建抽水站的防汛整備情形，並宣布茅仔寮抽水站將提前投入2020年防汛期運作，發揮最大的功能，以保障民眾的生命財產安全。

▲▼宜蘭防疫也要防淹水之苦，茅仔寮抽水站進度超前已可發揮抽水功能。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣府配合中央「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第一批核定案，為辦理加速五結鄉五結排水茅仔寮地區淹水改善治理工作，由經濟部水利署全額補助2億5076萬元興建茅仔寮、二結抽水站及引水渠道等工程。

茅仔寮地區屬於五結排水系統流域，地區地勢低窪，且為堤後排水區，每逢豪雨，經常造成嚴重水患。早期辦理茅仔寮聚落防護及五結抽水站等工程，但遭遇2012年蘇拉、2015年蘇迪勒及2017年卡努颱風，仍發生嚴重水患，致農田及住家均浸水，除造成不便外，也危及居民生命財產安全。

因此，宜蘭水資源處針對原規劃方案重新檢討，擬定適當可行的解決方案，改善區內水患問題。工程於2019年3月15日啟動，預計於2020年9月底完工。

2019年行政院長蘇貞昌視察時，期盼茅仔寮抽水站可於2020年汛期前開始運作，宜蘭水資源處的全力動員努力下，目前工程進度已大幅超前。

▲▼宜蘭防疫也要防淹水之苦，茅仔寮抽水站進度超前已可發揮抽水功能。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

結構技師出身治水有一套的宜蘭水利資源處李岳儒表示，為因應2020年汛期到來，茅仔寮抽水站已於4月下旬完成抽水機組初步安裝作業，主要引水渠道工程一併完成，可提前配合防汛運作，以降低超大豪雨時茅仔寮地區低窪地區易積水或淹水的情形，保障民眾的生命財產安全，免於淹水的恐懼。

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