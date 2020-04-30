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羅東「蠟化女屍」死者身分成謎　警協尋專線電話「半個月沒響過」

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▲具靈異色彩的羅東工地「蠟化女屍」（圖為發現地），因被深埋30公分土中，警方朝他殺方向偵辦。（圖／記者游芳男攝）

▲具靈異色彩的羅東工地「蠟化女屍」（圖為發現地），因被深埋30公分土中，警方朝他殺方向偵辦。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣府在羅東靖廬舊址進行重劃工程，4月8日上午怪手開挖整地時，意外挖出了一具腐爛情況相當嚴重且出現屍蠟現象，女屍疑被深埋30公分土中，警方朝他殺方向偵辦，但警方發布協尋專刊半個月來，協尋專線電話沒響過。

曾傳出靈異色彩羅東工地「蠟化女屍」案，因死者身上佈滿污泥且疑被深埋30公分土中，警方朝他殺偵辦，而檢警解剖初判死者年齡在55歲至75歲，身高約150公分至160公分，銀色金屬假牙6顆，死者物品，計有梅花形耳環（重約4分2）、手錶及佛珠等，身上佈滿污泥，而死者DNA檢體送刑事局鑑定。

▲▼警方公布死者梅花形耳環等遺物，供協尋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼警方公布死者梅花形耳環等遺物，供協尋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼警方公布死者梅花形耳環等遺物，供協尋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼警方公布死者梅花形耳環等遺物，供協尋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東靖廬舊址進行重劃工程，據現場工人透露，其實4月7日就有人在現場看到流浪狗叼著不明物體到處亂竄，沒想到8日怪手整地挖出的竟然會是人類的遺骸。死者身材矮小，遺體挖出時都是汙泥。檢方9日下午完成初步相驗，遺體身軀大致完整。

為找出死者身分，警方調閱監視器、清查失蹤人口比對，希望能盡早找出死者身分。另，警方查訪時，有人說先前有個身材矮小的女街友，用紙箱在當地夜宿，體型與警方描述吻合，死者是否可能是這名女街友，警方釐清中。

女屍重見天日過程離奇，還一度傳出鑑識拍攝遺體，照片由彩色變黑白、以及照片遺體模糊但旁邊景物相當清晰等靈異色彩之事。

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