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社會 社會焦點 保障人權

貴重物品放五結農會保管箱遭竊　10多名被害人組自救會

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▲五結農會保管箱千萬竊案，疑「內鬼」涉重嫌的33歲黃姓技工（圖中）29日下午落網，而受害人組自救會爭權益。（圖／記者游芳男翻攝）

▲五結農會保管箱千萬竊案，疑「內鬼」涉重嫌的33歲黃姓技工（圖中）29日下午落網，而受害人組自救會爭權益。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

百年老店的宜蘭縣五結鄉農會驚爆保險箱千萬竊案，疑「內鬼行竊」涉重嫌的33歲黃姓技工29日下午落網，雖然黃男否認犯案，仍被警方依竊盜或業務侵占罪利送偵辦。因保管箱租約內容是賠償5萬至50萬元不等，若損失金額逾50萬，需視法院判決再由農會做處理，為此，受害人10多人為保權益組自救會。

宜蘭縣五結鄉農會29日爆保險箱千萬竊案，蕭姓租戶就捐失約2百餘萬元金飾，警方清查初步有17名保管箱租戶受害，總共遭竊金額上千萬元。，檢警在調查釐清遭竊物品與金額中。

案發後，被農會免職，疑「內鬼行竊」涉重嫌的33歲室訊室黃姓技工，29日下午2時許，在羅東鎮南門路被拘提到案，警方偵訊時，黃男否認犯案，但警方認定黃男涉及竊盜或業務侵占罪，將他移送偵辦。

針對理賠內容，29日向社會大眾公開道歉的農會總幹事李林欽表示，如若民眾財物真有損失、法院判決確定後，農會將會依租約內容賠償5萬至50萬元不等，倘若損失金額逾50萬，也將再視法院判決結果決定是否再做處理。為此，10多名受害人為保權益組自救會因應。

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