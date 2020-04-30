五結鄉農會保管箱竊案　20多人受害損失金飾2千萬！技工不認罪

▲五結鄉農會保管箱竊案，至30日共20餘人受害損失逾2千萬元金飾，涉重嫌的33歲黃姓技工（圖中）否認犯案。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

百年老店的宜蘭縣五結鄉農會保管箱爆「內鬼」竊案，涉重嫌的33歲黃姓技工29日下午落網，黃男至30日下午仍否認犯案，對於將保管室監視鏡頭往上移位一事，他說是「公司檢查項目之一」。而警方正調查是否有共犯；另警方清查至30日，發現共20餘人受害損失金額逾2千萬元金飾。

百年老店的宜蘭縣五結鄉農會保管箱爆「內鬼」竊案，涉重嫌但否認涉案的33歲黃姓技工，對於有關2月16日、3月22日假日，他未向主管報備，擅自進入農會保管箱室，將監視鏡頭往上移位，並拔除電源一事，在偵訊時他說是「公司檢查項目之一」，但種種跡象讓警方朝向內賊所為。

五結農會保管箱遭竊，主要損失物品以金飾居多，警方目前仍在調查遭竊的金飾去向，截至30日下午為止被害人已達20餘人，損失金額已逾新臺幣2仟萬元，但案發現場保險箱未有遭破壞痕跡，且保險箱未依正常程序開啟，也未產生警示通報，保險箱內財物竟不翼而飛。

警方調查發現，黃嫌在2018年間，陸續在宜蘭縣內向銀樓變賣金飾，是否與遭竊金飾有關，正逐一過濾釐清中。

警方經清查保險箱備用鑰匙，發現該備份鑰匙另由負責農會資訊管理及內部電腦維修黃姓技工持有，黃嫌具有電腦資訊專長，並兼任保險箱保管之職務代理人，警方經過濾監視器畫面，發現黃嫌涉嫌重大，於29日迅速掌握行蹤順利將黃嫌查緝到案，全案依違反竊盜、業務侵占罪，於30傍晚將黃嫌解送宜蘭地檢署偵辦。

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