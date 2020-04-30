捐口罩「菜市場名爭霸」結果出爐！全台「怡君們」捐最多...男生則是他們

▲示意圖，與本文無關。（圖／ET資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

指揮中心27日推出「護台灣、助世界」活動，如今已超過35萬人響應，並捐出298萬多片口罩。有趣的是，從菜市場名排行前十的男女生中來看，截至目前「怡君們」共捐出3105片，為數量最多。

之前，台灣陸續捐贈口罩物資給多個國家，如今疫情指揮中心發起活動，民眾只要簡單4步驟，也能捐口罩做愛心，讓善行不再侷限於政府。

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從「TaiwanCanHelp」官網中可見，目前超過35萬人次響應，同時捐出的口罩多達298萬6209片，在榮譽榜下，能輕鬆搜尋到捐贈者姓名及數量，這也意外掀起「菜市場名」的愛心爭霸戰。

▲怡君們共捐出3千多片。（圖／翻攝自「TaiwanCanHelp」官網）

單就內政部2018年統計的「男女10大菜市場名」來看，女生部分，前三名分別為怡君的3105片、雅婷的2637片、以及淑芬的1521片；而男生的排名，俊宏以927片拿下第一，家豪以921片居第二，志瑋們則一共捐了186片。

另外，響應口罩捐贈的活動相當簡單，首先進入「全民健保行動快易通」，接著點選「健康存摺」圖示，並點選「響應人道援助」，最後按下「我願意」，選擇公開姓名或默默行善即可。

▼俊宏們也捐了927片。（圖／翻攝自「TaiwanCanHelp」官網）