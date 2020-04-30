五一連假登場！高鐵今起「連5天不賣自由座」　搭車戴口罩禁飲食

▲高鐵加強消毒。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，面對即將到來的五一連假，高鐵公司表示，今（30）日起至5月4日加開60班車，共提供769班車，且所有車次實施全車對號座，暫停販售自由座車票，搭車旅客須全程配戴口罩，並禁止在車廂內飲食。

高鐵公司表示，全車車站已全面啟用醫療級紅外線體溫感測儀，有效提升量測效率，為旅客的健康安全把關。車站消毒頻率由原本每4小時一次提升至每2小時一次，另於車站旅客動線上廣設消毒酒精，協助旅客防疫。

請繼續往下閱讀...

高鐵車站生飲台型式之飲水機也將暫時關閉不提供服務。每日營業結束後，還須進行一次全面消毒，從閘門口、旅客座椅、電梯甚至是車站垃圾桶，全部擦拭完畢。

高鐵公司表示，每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，都會特別以酒精進行全面消毒，若發現疑似確診、居家檢疫或居家隔離等高風險旅客乘車時，也會立即針對該旅客乘坐列車執行深度清潔。

▲高鐵防疫措施。（圖／高鐵提供）

台灣高鐵各項防疫措施如下：

一、 車站部分：

1) 各車站每2小時清潔消毒一次，並針對旅客較常接觸之設備，例如：廁所、電扶梯、售票櫃台等加強消毒，每日營業結束後進行車站全面消毒。

2) 各車站廁所採用感應式水龍頭，生飲台型式之飲水機暫停使用，減少旅客因接觸而感染的機會。旅客行經動線（自動售票機、電扶梯、電梯等）上廣設酒精消毒液，協助旅客防疫。

3) 3/4起各車站陸續裝設紅外線體溫量測儀，4/9全線12座車站進站閘門全面安裝，大幅提升體溫量測效率。

4) 4/1起，連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，高鐵公司除勸導旅客返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定拒絕運送。

5) 各車站、列車3/24起加強宣導「防疫期間搭乘高鐵請全程配戴口罩」，4/1起旅客搭車須自備口罩並全程配戴，旅客若未準備，可於站內超商購買泡棉口罩，未戴口罩者將拒絕運送。

6) 4/2 起售票櫃檯、自動售票機及閘門紅外線體溫量測區域，4/6 起候車區座椅間距與接駁客運排隊動線，皆劃設「社交距離」參考線。



二、 列車部分：

1) 高鐵車廂均設有獨立空調系統，每班次列車抵達端點站進行折返清潔時，同步進行全車消毒；每日收班後，再次執行列車全面清潔消毒作業。各列車廁所已加大水龍頭出水量，提供旅客隨時清潔洗手使用。

2) 倘發現疑似確診、居家檢疫或居家隔離等高風險旅客時，除將立即通報鐵路警察外，也會立即針對該旅客乘坐列車執行深度清潔，將列車回送基地以機械噴霧消毒該車組、擦拭消毒餐桌扶手等旅客易接觸設備、更換該座位椅布、更換該車廂所有空氣濾網，積極維護旅客健康安全。

3) 4/4起勸導旅客勿於車上飲食，4/5起調整車廂服務內容，全面暫停列車上之高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內之「TLife」車上雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水，停止提供書報雜誌。