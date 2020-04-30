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避險情緒高！中國Q1金價年增24.2%　資本、消費市場兩樣情

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▲中美貿易戰持續升級，黃金將成為值得投資的標的。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情持續，受避險需求影響，黃金將成為值得投資的標的。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情和避險需求影響下，全球黃金資本、消費市場呈現「冰火兩重天」的巨大差異。據中國黃金協會最新公布的數據顯示，2020年首季，大陸本土黃金產量、消費均因疫較去年同期減少，但國內金價持續上漲，年增率24.2%，甚至比國際均價的漲幅多了2.6個百分點。

事實上，黃金自古以來就是人類社會廣泛使用的避險工具，惟今年因疫情影響，才造成黃金在資本市場上，與實際的生產和消費市場端明顯「脫鉤」的情形。整體來看，國際和中國金價仍持續上漲，全球央行也在此期間，總共增加了145噸的黃金儲備。

▲義大利,新冠肺炎。（圖／路透）

▲疫情影響國際間的經濟社會正常運行。（圖／路透）

世界黃金協會於30日發布的2020年第一季《黃金需求趨勢報告》也顯示，在此期間，全球黃金總需求為1083.8噸，年增1%。其主要原因是以投資為主要目的的黃金ETF，成為全球黃金需求的主力，總共ETF增持298噸，使全球持倉量達到3185噸，創歷史新高。

世界黃金協會分析師路易斯•斯特里說，新冠肺炎疫情大流行對全球黃金需求產生了前所未有的重大影響。今年第一季的較溫和的增長是由於投資需求攀升，使得大量資金流入黃金ETF。

他接著表示，相比之下，消費導向的市場領域則遭受了巨大打擊。隨著世界各國政府實施封鎖措施以阻止病毒傳播，金飾需求大幅下降，其中中國的需求降幅最大，達65%；預計今年下半年，黃金消費需求仍將持續受到疫情影響，尤其是在經濟和市場的確定性回升之前。

按照中國黃金協會公布數據，今年首季，國際黃金現貨均價每盎司1585.2美元，年增21.6%，大陸國內黃金現貨均價則為每公克354.2元人民幣，年增24.2%。

分別從投資和產銷得角度來看，中國黃金協會數據顯示，2020年第一季，黃金在資本市場上現貨和期貨成交額，分別較去年同期增長54.08%、94.25%；產銷方面，第一季中國黃金產量與消費量分別年減10.93%和48.20%。

以上海黃金交易所為例，2020年第一季，全部全部黃金品種累計成交量雙邊1.80萬噸，年增長24.00%，成交額雙邊6.40兆元人民幣，年增54.08%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊2.06萬噸，年增62.26%，成交額雙邊7.06兆元人民幣，年增94.25%。

對於未來黃金是否繼續資本市場受到追捧，華安黃金ETF基金經理許之彥表示，在疫情不斷，全球經濟持續疲弱、貨幣寬鬆政策進一步加碼、全球市場波動加劇、實物黃金需求顯著上升、真實利率不斷走低等因素共同支撐下，預計未來黃金行情大的趨勢不會改變。

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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