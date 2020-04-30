殺警案兇嫌判無罪　盧秀燕難過發文「判決影響警察士氣」

▲盧秀燕對於殺警案兇嫌判無罪，在臉書表達非常難過。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

勇警李承翰遭刺殺身亡，兇嫌獲判無罪引發社會議論撻伐，台中市長盧秀燕30日在臉書也發文，對於判決「心中非常難過！」她除表達支持警察執行國家公權力，也表示，「這樣的判決將會影響警察士氣」，首長一定要照顧警察同仁心情，執勤時務必保護自身安全。

台中市長盧秀燕今天下午針對台鐵殺警案，兇嫌獲判無罪發表看法。她開頭就提到，「剛剛看到鐵路警察李承翰命案，一審宣判兇嫌無罪，心中非常難過。」

▲盧秀燕非常心疼勇警李承翰因公殉職，認為判決將影響警察士氣。（圖／翻攝臉書）



盧秀燕表示，這名24歲員警李承翰在去年7月3日執勤，調解補票糾紛時突遭鄭姓男子刺傷腹部，送醫急救宣告不治。法官認為鄭姓男子精神狀態影響導致犯案，列5大理由，一審判他無罪。



盧秀燕說，看到這位年僅24歲的孩子因公殉職，非常心疼！她支持警察執行國家公權力，以市長的身份感謝警察同仁一直在城市的每個角落保護市民。

她認為，這樣的判決，將會影響警察的士氣！她也特別交代首長，一定要照顧警察同仁的心情，也請警察同仁執勤時務必保護自身安全。

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