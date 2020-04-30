快訊／狠殺勇警李承翰因「精神問題」獲判無罪　法務部長：天地不容

記者羅志華／台北報導

鐵路警察李承翰於2019年7月，在列車上遭逃票的鄭姓男子持刀攻擊，他為保全乘客安全英勇搏鬥，卻遭刺傷送醫不治，嘉義地院於4月30日以鄭男「精神問題」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年；法務部長蔡清祥受訪表示，殺警天地不容、民眾也無法原諒，除嘉義地檢確定上訴外，目前也啟動社會安全網，不會讓兇嫌亂跑。

▲鄭男於2019年7月不滿逃票被逮，在列車上持刀鬧事，李姓警員遭刺傷送醫不治，嘉義地院4/30判鄭男無罪，法務部長蔡清祥表示。（圖／地方中心翻攝）

一審結辯後，檢方主張鄭男雖被鑑定為思覺失調症患者，但仍有辨識、控制能力，因此建請法官判處無期徒刑，不過日前開庭時，鄭男經醫院鑑定後，法官認為鄭於行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受「精神狀態」影響所致，已達《刑法》第19條第1項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，因此判無罪，但鄭男須強制就醫5年。

不過，法官考量鄭男罹有思覺失調症，長期服藥不規則，病識感不佳，且犯案情節重大，造成社會大眾恐慌，基於維護社會安寧秩序，依規定認為仍應有諭知具保之必要，參酌鄭男家庭經濟狀況，裁定50萬元交保。

▲法務部長蔡清祥表示，絕不允許有人以精神疾病為藉口逃避刑事責任，除嘉義檢方確定上訴外，目前也啟動社會安全網，不會讓鄭男亂跑。（圖／記者孫于珊攝）

蔡清祥表示，法官依《刑法》以兇嫌精神疾病判決無罪，但絕不會讓人以精神疾病為藉口，逃避刑事責任，嘉義檢方也會深入探討兇嫌是否因精神疾病，導致無法辨識行為能力犯罪，而即使兇嫌以50萬交保，法務部也已啟動社會安全網，除了督促家屬看好鄭男外，也將持續掌握鄭男行蹤。

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