鐵警被殺凶手卻無罪！李承翰父親悲痛：如果時間能重來…絕不讓他從警！

記者翁伊森、陳雕文／嘉義報導

司法不公！鐵路勇警李承翰2019年7月在台鐵上處理逃票事件，沒想到遭人持刀狠捅腹部，他為了保護全車乘客，肚破腸流還是把犯人壓制，最後不幸身亡，30日法官以「精神問題」為由判凶手無罪。李父絕望地說，「如果時間可以重來…我不會贊成他去念警專的，這樣就不會失去獨子了…」令人不勝唏噓。

▲鐵路勇警李承翰為了保護車上乘客，被刀捅到肚破腸流還是努力壓制犯人，最後不幸身亡，沒想到30日判決出爐，行兇的鄭姓男子因精神有問題獲判無罪。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲凶手獲判無罪，引起社會譁然，認為台灣司法已死，法官永遠是豬隊友。（圖／記者陳雕文翻攝）

李父搖頭表示，完全無法接受這個判決，兒子幹了5年警察，就這樣走了，沒想到聽到的還是這種結果（凶手鄭姓男子無罪），真的沒天理！一定要再上訴！我們認為他（鄭男）根本沒病，在火車上的那天根本就很正常，每個庭我都有去聽，很多證明都有指出他那天跟正常人沒兩樣。

▲李承翰的父親傷心地說，「如果時間可以重來…我不會贊成他去念警專的，這樣就不會失去這個獨子了…」（圖／記者翁伊森攝）

李父氣憤說，鄭男是有過去的病史沒錯，但坐火車時都沒事，偏偏等到剪票時才發病？那根本就是為了逃票裝的呀！法官傳證人，曾跟鄭男共事過的同事也說，平時也鄭男也好好的呀！法官都沒有在聽證人的說法，證人那麼多個，卻只看最後的醫師鑑定！講真的，法官要判死刑我們才能接受，要不然也應該判無期徒刑呀！不然要怎麼給我們、承翰一個交代？

據了解，先前檢察官曾詢問鄭男，若鐵路警換成自己女兒，他會不會一樣用刀刺殺，鄭男當下即表示，「不會」，檢察官因此認定，鄭男當下未達心神喪失情況。但法官最後仍依醫師鑑定作出判決。

芳草里長劉丙伍說，這太扯了吧！有精神問題就可以殺人無罪？那這樣乾脆把精神病院的的人都放出來好了，想殺誰就殺誰根本也不會怎麼樣了是吧？

▲李承翰的母親看著電視新聞播放判決結果，以及過去兒子遭刺的畫面，心痛哭泣。（圖／記者翁伊森攝）

李父淡淡地說，「兒子真的很乖…為了有穩定薪水照顧我們兩老，考上台師大沒去念，跑去念警專，失去這個兒子我真的很心痛…他因公執行任務卻遇刺，結果這樣判，警察的威嚴都沒有了，現在大家都不怕警察了，可以把警察殺了在說自己有病，這種判決到底會有甚麼樣的人能接受？」

李父沉痛地說，「如果時間可以重來…我不會贊成他去念警專的，這樣就不會失去這個獨子了…」



修圖修到厭世！這款CP值很可以