上訴到底！殺鐵警兇嫌一審無罪　陳家欽憤怒：訂刑法保護員警專款

記者陳豐德／新北報導

鐵路勇警李承翰執勤時遭刺傷致死，兇嫌鄭男30日一審宣判無罪，警政署長陳嘉欽大動作，隨即前往鐵路警察局台北分駐所慰問，悲痛地說「看到報導內心很沉重、憤怒，深感不公！」指出，警察是執行國家公權力，殺警犯嫌應予嚴重譴責並論處重刑，否則將危及執勤安全，並嚴重打擊警察的士氣，會籲請檢察官上訴到底。

▲警政署長陳家欽慰問台北分駐所鐵警。（圖／記者黃彥傑攝）



陳家欽受訪時表示，對於今天嘉義地方法院判決，鐵警李承翰遭殺判無罪，看到報導當下內心相當憤怒，無法接受。去年7月3日，英勇的李承翰為了保護所有車廂旅客安全，他一個人面對嫌犯持刀奮戰自己，犧牲了自己，這樣大無愛的精神讓我們相當敬佩，因公殉職相當不捨，這樣的判決對警察未來執勤安全深深受到威脅，嚴重打擊警察執法士氣。

陳家欽指出，警察目前執法環境面臨非常險惡，很多不確定因素，會危害員警值勤安全，像是盤車臨檢時會被衝撞、被歹徒突襲等，處處是高風險，如何保障同仁安全值勤，讓他們沒有後顧之憂？我會向上級反映，是否在刑法訂定保護員警安全的專款，讓員警勇於執法，不會讓員警犧牲的年輕生命白白浪費，相信這樣的立法才有意義，保障持勤安全。

▼陳家欽強調會向上級提出訂定保護員警的刑法專款。（圖／記者黃彥傑攝）



由於李承翰的家屬相當不能接受判決，陳家欽也表示已經聯繫上家屬，宣判時，也有同仁陪伴著他們，家屬當下表示就說難以接受，嘉義檢也表示會上訴，警政署會聘請律師「上訴到底」，

陳家欽說，有關此案這是社會問題，因為未來如何，教化、治療都是問題，未來會持續提醒同仁，裝備方面行政院核定4億多元，讓警政署購買10套最新型情境模擬靶場，採購電擊槍、優質警棍來配備，除了在訓練裝備強化外，還會向上級反映，刑法要訂定保護員警的專款，對於殺警、攻擊警的嚴厲制裁。

陳家欽最後說，感謝行政院對於這樣的保護同仁條款很支持，行政院目前研議討論專款只是提高刑責，保護員警部分沒有專款，這還不夠保護執勤員警，員警工作內容不同於其他工作，要將攻擊、突襲員警的刑責提高，才能嚇阻歹徒，以保護同仁；今天這個判決大家都很失望，心情都很沉重，保護人民是警察責任，不能因為這樣判決，而忘記責任，更要表現員警維護治安的能量。

▼從警五年的鐵警曾偉銘表示即使判決很讓人喪氣，仍會站在第一線保護民眾安全。（圖／記者黃彥傑攝）



在鐵警台北分駐所從警五年的曾偉銘受訪時也表示，心情非常沉重，沒有辦法接受這判決，希望警政署可以上訴到底，還給學長一個公道。談到未來法律沒辦法保障員警值勤安全時，他則說也會希望國家法律給予他們保障，讓他們有勇氣站在第一線去保護民眾，也希望警政署可以向上反映，把我們心聲，傳遞給國家知道。

曾偉銘強調「我們有我們的職責，會站在第一線保護民眾，不會畏懼任何的困難跟挑戰，即使今天對方精神有問題，或是現場狀況非常激動，但我們穿著這身制服、我們是警察，所以我們必須站在第一線，去處理這些非常棘手的狀況，保護民眾的安全，是我們第一線的任務。

▼鐵路警察面對此事件值勤士氣遭受打擊。（圖／記者黃彥傑攝）

