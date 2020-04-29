宜蘭32萬片回收口罩將銷毀　藥師「6招改造短耳線」勸：別再換了

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭縣政府獲准讓縣民到各衛生所更換「掛耳線有問題」的口罩，沒想到短短2天就把15萬片口罩換光。在當地藥局工作的林姓藥師看到這個狀況實在很心痛，28日上網分享6招，教大家如何解決口罩掛耳線太短的問題，並表示「今天（指28日）宜蘭縣的藥局也被回收近17萬片的口罩，即將面臨被銷毀的命運，拜託大家不要去衛生所換，希望大家惜物。」

▲算上衛生所回收的15片以及藥局回收的17萬片，總計約32萬片口罩將被銷毀。（圖／宜蘭縣衛生局，下同）

宜蘭縣民自27日下午起可以前往衛生所辦理更換問題口罩，受理時間至5月9日，但僅僅2天的時間，就傳出有工作人員看到民眾帶著尚良好的口罩來更換，好心勸導卻慘遭一頓劈頭辱罵，甚至有人拿了一整盒來換，還夾雜疑似使用過的口罩，讓他們忍不住委屈掉淚。

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宜蘭縣衛生局證實，假如民眾買到掛耳線過短的口罩，衛生所都會更換，但開放2天就換了15萬片，工作人員、志工都要逐一檢查清點，忙得不可開交，有些志工看到一箱箱被退回的口罩必須銷毀，又難過又心疼，忍不住當場哭了出來，由於第一波的數量已經全數換完，各地衛生所自29日起會先暫停辦理這項作業。

▼▲部分口罩有掛耳線過短的問題。

除此之外，自稱在宜蘭頭城藥局工作的林姓藥師，28日在臉書「頭城二三事萬事屋社團」PO文，難過表示回收的口罩都只能銷毀，台灣人現在還能購買口罩是一件很幸福的事，當天宜蘭縣的藥局也被回收將近17萬片口罩，通通都面臨被銷毀的命運，所以希望民眾不要再去衛生所更換。

由於部分口罩的確有掛耳線過短的瑕疵，林藥師也分享6張圖片，教民眾如何解決這個問題，例如使用鬆緊帶、布條、橡皮筋、衛生紙、迴紋針或是髮飾，只要稍微改造一下，就可以讓瑕疵口罩「復活」，「希望大家惜物。」

▼加一條橡皮筋就能讓過短的掛耳線變長。（圖／記者黃翊婷攝）

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