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五結鄉農會爆保險箱竊案！「31支副鑰遺失」技工涉重嫌　總幹事鞠躬道歉

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▲▼宜蘭五結鄉農會保險箱遭竊。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭五結鄉農會保險箱傳出竊案，總幹事李林欽（中）向民眾致歉。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉農會保險箱傳出竊案，總幹事李林欽稍早現身說明，表示經清查後，發現副鑰遺失31支，且還有17支副鑰匙封套疑似被拆封，且在農會服務9年、資訊室黃姓技工（30歲）涉有重嫌，案發後已經予以調職，並對相關失職人員予以記過處分，同時對民眾致上最深歉意。

五結鄉農會3月7日才剛歡慶創會100周年，未料今竟傳出竊案，有民眾在一周前陸續發現存放在保險箱內的金條、首飾等貴重物品遺失，目前已有4人向警方報案。據悉有些失物價值高達上百萬元，警方獲報後不敢大意，由於保險箱需要通過層層關卡才能開啟，因此也不排除「內鬼行竊」可能。

▲▼宜蘭五結鄉農會保險箱遭竊。（圖／記者游芳男攝）

▲五結鄉農會日前才剛歡慶創會100周年。（圖／記者游芳男攝）

李林欽稍早召開記者會說明始末，表示13日有保險箱承租戶因其父親病危前往取回保管物品使用，不料卻發現物品遺失，因此急忙向農會反映。當時農會擔心該名民眾因太過忙碌而記錯寄放內容，因此請他回家找尋；次日，該名民眾再度前往農會，並詳述遺失物品，農會確認後立即向警方報案。

李林欽指出，15日上午立即進行保險箱專案查核，意外發現副鑰遺失31支，且還有17支副鑰匙封套疑似被拆封，因此立即聯繫警方到場採驗指紋；16、17日稽核人員清查監視系統，並通知2位疑似受害民眾到場清點財物，但並未發現損失。

▲▼宜蘭五結鄉農會保險箱遭竊。（圖／記者游芳男攝）

▲李林欽說明事件始末、調查經過。（圖／記者游芳男攝）

警方經過調查後，發現在農會任職長達9年、保險箱業務代理人黃姓技工於今年2月16日、3月22日假日未向主管報備，擅自進入農會破壞監視系統，涉有重大嫌疑，經確認後農會已立即將黃姓技工調職，相關失職人員也予以記過處分。

農會保險箱爆發員工疑似堅守自盜醜聞，引發民眾29日飛奔前往現場檢查財物是否有遭竊，針對理賠內容，李林欽表示，如若民眾財物真有損失、法院判決確定後，農會將會依合約內容賠償5萬至50萬元不等，倘若損失金額逾50萬，也將再視法院判決結果決定是否再做處理。

五結鄉農會強調，針對這一竊案已經積極在處理，請外界再多給一點時間釐清真相，目前全案已由檢調單位積極調查處理中，相關問題及理賠必須等待調查結果出爐，「農會沒有隱瞞、沒有逃避，第一時間已向警調單位報案，且發現客戶副鑰出現問題時，已經立即通知前往更換鑰匙並清查保管物品。」

欸~妳過來一下！妳過來一下

▼民眾29日前往農會檢視保險箱財物。（圖／記者游芳男攝）

▲▼宜蘭五結鄉農會保險箱遭竊。（圖／記者游芳男攝）

▲▼宜蘭五結鄉農會保險箱遭竊。（圖／記者游芳男攝）

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