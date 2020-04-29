金條遭竊！民眾飛奔五結鄉農會「檢查保險箱」　現場發號碼牌…要等2hrs以上

▲宜蘭五結鄉農會保險箱遭竊，民眾飛奔前往現場檢查。（圖／翻攝臉書「宜蘭知識+」）

記者莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉農會保險箱驚傳遭竊，內部存放的金條、金飾等貴重物品不翼而飛，目前全案警方正在偵辦中，同時也積極調查內部是否有員工涉案。網友在臉書社團「宜蘭知識+」PO出照片，保險箱竊案消息曝光後，許多民眾焦急地趕往農會查看，現場瞬間湧入大量人潮，農會還得發放號碼牌，引起部分民眾抱怨「要等2小時以上才能進去！」

五結鄉農會3月7日才剛歡慶創會100周年，未料今竟傳出竊案，有民眾在一周前陸續發現存放在保險箱內的金條、首飾等貴重物品遺失，目前已有4人向警方報案。據悉有些失物價值高達上百萬元，警方獲報後不敢大意，由於保險箱需要通過層層關卡才能開啟，因此也不排除「內鬼行竊」可能。

在消息曝光後，五結鄉農會29日一早湧入大批民眾「檢查自己的保險箱」，2樓處擠滿人潮，當地網友無奈地表示，「婆婆的首飾就放在農會，之前婆婆一直跟老公說，有人的保險箱遭竊，老公還說她亂講，現在不知道該怎麼交代了！」現場網友也直呼「2樓排滿一堆人」、「最安全的地方竟然……」、「現在去拿號碼牌，應該要等2小時以上才能進去了」、「還好，平常沒有放保險箱習慣，因為也沒東西可放！」

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