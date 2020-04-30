快訊／殺死李承翰卻判無罪！檢察官「第一時間提抗告」怒斥：法官邏輯錯誤

▲鄭男獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鐵路勇警李承翰2019年7月在台鐵上處理逃票事件，沒想到逃票的鄭姓男子卻持刀將他捅傷，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。對此，鄭男一審則獲判無罪、50萬元交保。對此，嘉義地檢署表示，對於判決結果深感遺憾，同時也表示，認為法官邏輯出現錯誤，因此將會提起抗告。

嘉義地檢署新聞稿如下：

對於鐵路警察遭鄭姓被告殺害一案，法院判處無罪 本署深感遺憾



一、 鄭姓被告殺害鐵路警察局李姓員警一案，經臺灣嘉義地方法院審理，於今（30）日判處無罪，本署深感遺憾。

二、 本署檢察官於偵查階段，除對於鄭姓被告殺害李姓員警之客觀行為積極調查取證外，更對於其主觀犯意詳為訊問被告本人、目擊證人及勘驗所有現場錄影畫面，認為鄭姓被告於行為時尚具辨識能力，精神狀態並無刑法第19條第1項之情形，始對其提起公訴。

三、 本署公訴檢察官於交互詰問時，更先訊問鄭姓被告行為時之精神狀態，鄭姓被告亦能明確陳述行為當下之心路歷程，足以證明鄭姓被告行為時能通察事理，其辨識能力並未喪失。

四、 本案雖經法院將鄭姓被告送鑑定，鑑定結果認鄭姓被告符合刑法第19條第1項之情形，然最高法院一貫之見解均認為鑑定報告僅供法院參考，法院仍須綜合全案事證，為適正之判決，惟臺灣嘉義地方法院僅以鑑定報告即對鄭姓被告為無罪判決，忽略其他證據，本署深感遺憾，將提起上訴，表達本署嚴正執法的立場。

五、 法院依據刑事訴訟法第316條之規定命鄭姓被告具保，但本署主張法院之判決已有不當，復因無罪判決，讓鄭姓被告交保，邏輯思考已出現錯誤，對此將提起抗告。

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