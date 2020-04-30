刺殺鐵路勇警李承翰！兇嫌獲無罪+50萬交保…法院曝「5大理由」：有精神問題

▲李承翰事發時忍痛制伏嫌犯。（圖／記者張君豪翻攝、當事人臉書）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

25歲鐵路勇警李承翰2019年7月間在台鐵處理逃票事件，孰料，正姓男子竟持刀猛捅，他奮力壓制鄭男仍遭刺中，當場血流如注，送醫搶救後仍不治身亡。鄭男事後被依殺人罪起訴，嘉義地院30日宣判，以「5大理由」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，可上訴。

▲勇警李承翰因公殉職，家人悲痛不已。（圖／記者翁伊森攝）

被告經本院審理後，認定行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，依刑法第19條第1項規定，判決無罪：

（一）被告自90年起，開始前往奇美醫院精神科門診，並於99年被醫生診斷罹有思覺失調症，但被告於106年2月3日看診後即失聯。經本院函詢奇美醫院表示，被告罹患此疾病必須終身服藥控制症狀，停藥將導致病情惡化。可見被告患有思覺失調症，為有精神障礙之人。

（二）被告於案發前2日思覺失調症已發作，妄想遭朋友設計要和被告女兒一起謀害被告，以詐領保險金，被告並於案發當天搭乘火車前，陸續前往2處派出所、臺南市政府社會局、保險公司、議員服務處等地，四處陳述有人要殺他以牟取保險金，希望解除保險契約等語。但被告認為這些單位無法解決其問題，故最後搭火車北上，進而發生本件憾事。

（三）被告妄想其被跟蹤、手機被監控，故刻意閃避行蹤，先自臺南火車站南下前往高雄新左營站，再自該站搭乘臺鐵152車次自強號欲前往臺北，行為異常。嗣被告在嘉義火車站被列車長要求下車時，還妄想有人要害他，語無倫次，足認被告精神狀態極度不穩，嚴重影響其認知及理解能力，隨即持刀刺殺前來處理之員警。

（四）被告經本院羈押後，嘉義看守所安排醫師給予治療，醫師診斷後認為「被告情緒激躁不安，自言自語，思考不合邏輯，答非所問，被害妄想，關係妄想，現實感不佳，缺乏病識感，給予抗精神病藥物，情緒穩定劑，病患持續接受門診治療，情緒改善，言談較為切題，但被害妄想仍存在，甚至談及妄想內容時，情緒會突然失控，病患目前精神症狀仍明顯須接受完善精神醫療照護」。足證被告行為時，確實患有思覺失調症，且處於發病狀態。

（五）再經本院將被告送至臺中榮總嘉義分院為精神鑑定，亦認：被告行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受其精神狀態影響所致，已達刑法第19條第1 項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度。而鑑定醫師嗣後亦到本院證稱：思覺失調症病人需要終身服藥控制，停藥2年內，幾乎100％會發病，而案發時被告處於急性狀態妄想，加上智力退化理解力差，所以被告已喪失辨識能力。

▲不少警察同仁、親友在李承翰告別式上悲痛落淚。（圖／記者張榮恩攝）

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

快訊／鐵路勇警李承翰遭刺亡！兇嫌因「精神問題」獲無罪 50萬交保



勇警李承翰遭刺殺亡！兇手獲判無罪 父悲痛「差10萬8千里」猛搖頭：太離譜