　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刺殺鐵路勇警李承翰！兇嫌獲無罪+50萬交保…法院曝「5大理由」：有精神問題

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲李承翰忍痛制伏嫌犯。（圖／記者張君豪翻攝、當事人臉書）

▲李承翰事發時忍痛制伏嫌犯。（圖／記者張君豪翻攝、當事人臉書）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

25歲鐵路勇警李承翰2019年7月間在台鐵處理逃票事件，孰料，正姓男子竟持刀猛捅，他奮力壓制鄭男仍遭刺中，當場血流如注，送醫搶救後仍不治身亡。鄭男事後被依殺人罪起訴，嘉義地院30日宣判，以「5大理由」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，可上訴。

▲▼勇警李承翰因公殉職。（圖／記者翁伊森攝）

▲勇警李承翰因公殉職，家人悲痛不已。（圖／記者翁伊森攝）

被告經本院審理後，認定行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，依刑法第19條第1項規定，判決無罪：

（一）被告自90年起，開始前往奇美醫院精神科門診，並於99年被醫生診斷罹有思覺失調症，但被告於106年2月3日看診後即失聯。經本院函詢奇美醫院表示，被告罹患此疾病必須終身服藥控制症狀，停藥將導致病情惡化。可見被告患有思覺失調症，為有精神障礙之人。

（二）被告於案發前2日思覺失調症已發作，妄想遭朋友設計要和被告女兒一起謀害被告，以詐領保險金，被告並於案發當天搭乘火車前，陸續前往2處派出所、臺南市政府社會局、保險公司、議員服務處等地，四處陳述有人要殺他以牟取保險金，希望解除保險契約等語。但被告認為這些單位無法解決其問題，故最後搭火車北上，進而發生本件憾事。

（三）被告妄想其被跟蹤、手機被監控，故刻意閃避行蹤，先自臺南火車站南下前往高雄新左營站，再自該站搭乘臺鐵152車次自強號欲前往臺北，行為異常。嗣被告在嘉義火車站被列車長要求下車時，還妄想有人要害他，語無倫次，足認被告精神狀態極度不穩，嚴重影響其認知及理解能力，隨即持刀刺殺前來處理之員警。

（四）被告經本院羈押後，嘉義看守所安排醫師給予治療，醫師診斷後認為「被告情緒激躁不安，自言自語，思考不合邏輯，答非所問，被害妄想，關係妄想，現實感不佳，缺乏病識感，給予抗精神病藥物，情緒穩定劑，病患持續接受門診治療，情緒改善，言談較為切題，但被害妄想仍存在，甚至談及妄想內容時，情緒會突然失控，病患目前精神症狀仍明顯須接受完善精神醫療照護」。足證被告行為時，確實患有思覺失調症，且處於發病狀態。

（五）再經本院將被告送至臺中榮總嘉義分院為精神鑑定，亦認：被告行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受其精神狀態影響所致，已達刑法第19條第1 項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度。而鑑定醫師嗣後亦到本院證稱：思覺失調症病人需要終身服藥控制，停藥2年內，幾乎100％會發病，而案發時被告處於急性狀態妄想，加上智力退化理解力差，所以被告已喪失辨識能力。

▲▼鐵路警察李承翰告別式，啟靈。（圖／記者張榮恩攝）

▲不少警察同仁、親友在李承翰告別式上悲痛落淚。（圖／記者張榮恩攝）

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

快訊／鐵路勇警李承翰遭刺亡！兇嫌因「精神問題」獲無罪　50萬交保

勇警李承翰遭刺殺亡！兇手獲判無罪　父悲痛「差10萬8千里」猛搖頭：太離譜

ET快訊
《半澤直樹》男星病逝　罹患誤嚥性肺炎
快訊／「殺警判無罪」嚴重打擊警察士氣！　徐國勇：絕對依法上訴
李承翰遭刺殺亡　法院判無罪交保「5大理由」曝光
勇警兒遭刺殺亡…兇嫌獲無罪！父悲痛猛搖頭：太離譜
快訊／錢櫃大火1男裝葉克膜搶救5天　家屬今忍痛拔管
羅志祥「2版本道歉態度大轉變」！偷吃前輩教認錯9字訣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林蕃薯工廠勞資糾紛搞到開槍　警快打部隊壓制！3人傷送醫

苗栗民宅大火！疑充電器爆炸起火燃燒　2民宅付之一炬

勇警李承翰遭刺殺亡！兇手獲判無罪　父悲痛「差10萬8千里」猛搖頭：太離譜...

攻堅畫面曝！他「開2槍對峙2hrs」…燒台中摩鐵想逃　警持盾逼近吼：趴下

牽繩拉不住！「前科米格魯」暴衝追咬鐵馬騎士　主人倒楣了

快訊／殺死李承翰卻判無罪！檢察官「第一時間提抗告」怒斥：法官邏輯錯誤

刺殺鐵路勇警李承翰！兇嫌獲無罪+50萬交保…法院曝「5大理由」：有精神問題

快訊／林森錢櫃火警命危男裝葉克膜搶救5天　家屬30日忍痛拔管

台中摩鐵開2槍又縱火！4車手與警對峙2小時　緊急疏散近80人

完了！警察在門口...女通緝犯入住摩鐵遭臨檢　洗澡拖延無效乖乖開門

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

鯨鯊現蹤！與恆春潛客共游3分鐘 溫柔超親人...網震撼：感謝大自然

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

雲林蕃薯工廠勞資糾紛搞到開槍　警快打部隊壓制！3人傷送醫

苗栗民宅大火！疑充電器爆炸起火燃燒　2民宅付之一炬

勇警李承翰遭刺殺亡！兇手獲判無罪　父悲痛「差10萬8千里」猛搖頭：太離譜...

攻堅畫面曝！他「開2槍對峙2hrs」…燒台中摩鐵想逃　警持盾逼近吼：趴下

牽繩拉不住！「前科米格魯」暴衝追咬鐵馬騎士　主人倒楣了

快訊／殺死李承翰卻判無罪！檢察官「第一時間提抗告」怒斥：法官邏輯錯誤

刺殺鐵路勇警李承翰！兇嫌獲無罪+50萬交保…法院曝「5大理由」：有精神問題

快訊／林森錢櫃火警命危男裝葉克膜搶救5天　家屬30日忍痛拔管

台中摩鐵開2槍又縱火！4車手與警對峙2小時　緊急疏散近80人

完了！警察在門口...女通緝犯入住摩鐵遭臨檢　洗澡拖延無效乖乖開門

北京故宮「避疫3個月」重開館　2.5萬張門票秒殺！

台啤添武俠風　攜手武俠遊戲　拿寶物+有機會抽Gogoro S2

媽媽界舒壓神器！高島「沙發按摩椅」趕走痠痛　母親節超值折扣手刀搶

只要10元！屏東80年肉圓老店　外皮軟Q、咬下爆出飽滿肉餡

雲林蕃薯工廠勞資糾紛搞到開槍　警快打部隊壓制！3人傷送醫

國中會考試場防疫「超前部署」　盧秀燕視察「全力維護考生健康」

自己的老家自己勘！花蓮舊社調查工作坊　助布農族人回老家

苗栗民宅大火！疑充電器爆炸起火燃燒　2民宅付之一炬

台灣未列美301觀察名單　商業機密保障受肯定

51勞動節愛自己　小資族、頂客族、三明治族勞工投保規劃一次看

社會熱門新聞

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

快訊／中和鐵皮屋大火！網傻：板橋都看得到

裝潢統包商分析錢櫃建材：不該輕易起火

陸軍269成絕命旅　7月內爆3輕生

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

友遲到1小時救命！錢櫃715包廂7人搭肩逃生畫面曝　

即／錢櫃火警命危男裝葉克膜救5天　家屬忍痛拔管

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

正妹調查官勇揭2匹狼　一個總裁一個董座

女大生按摩遭性侵！他比「噓」6分鐘完事

李承翰超刺殺亡兇手無罪　父：太離譜...

雲林男遭砍3刀慘死　行兇鄰居辯：他拿割草刀揮舞

更多熱門

相關新聞

即／殺死李承翰卻判無罪！檢察官將提抗告

即／殺死李承翰卻判無罪！檢察官將提抗告

鐵路勇警李承翰2019年7月在台鐵上處理逃票事件，沒想到逃票的鄭姓男子卻持刀將他捅傷，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。對此，鄭男一審則獲判無罪、50萬元交保。對此，嘉義地檢署表示，對於判決結果深感遺憾，同時也表示，認為法官邏輯出現錯誤，因此將會提起抗告。

李承翰超刺殺亡兇手無罪　父：太離譜...

李承翰超刺殺亡兇手無罪　父：太離譜...

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

即／323突襲行政院案　二審魏揚改判有罪

即／323突襲行政院案　二審魏揚改判有罪

U2看電影摸女友胸挨告　法官判男無罪

U2看電影摸女友胸挨告　法官判男無罪

關鍵字：

李承翰嘉義法院兇嫌無罪

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

忍住不上床就有300萬入袋！

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

快訊／國安局證實：金正恩生病了

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

寶兒被爆是羅志祥後宮！本人親曝內幕

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面