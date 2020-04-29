補妝、沒防曬、吃錯東西！當心「8個小動作」讓毛孔愈來愈大

▲面對熱起來的天氣，不分乾性肌、油性肌，大家都擔心每到夏天一定會爆發的痘痘、毛孔問題。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

炎炎夏日即將到來，油性肌膚又要擔心「中東油田」再次噴發，不只痘痘、粉刺可能長更兇，隨之而來還要對抗的就是毛孔問題。過多的油脂、死皮細胞、污垢堵塞就會使毛孔變大，但國外網站《Bright Side》提醒，過度洗臉、保養不僅無法照顧好肌膚，反而還會對毛孔造成更大傷害。

傷害1. 經常使用吸油面紙

當皮膚累積多餘油脂時，用吸油面紙輕輕一吸，就能瞬間還給自己乾爽肌膚。但是每當一出油就使用的話，對皮膚造成的傷害就會大於好處，因為脆弱的皮膚會主動釋出薄薄一層油脂保護自己，不斷把油脂吸走，等於逼得皮膚產生更多油脂，進而導致毛孔堵塞、擴大毛孔。

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傷害2. 強行拔除粉刺

擠粉刺真的超療癒，但很多人圖一時痛快，卻忘了手指和皮膚上都有細菌，擠出粉刺的同時就有可能讓細菌感染傷口。再者，如果擠了還沒成熟的痘痘，還有可能讓細菌進入皮膚內層，導致毛孔和疤痕增大，除此之外也有擠粉刺、痘痘擠成蜂窩性組織炎的案例，因此即使痘痘、粉刺再怎麼誘人，都要忍住手癢的自己。

傷害3. 過度去角質、洗臉

去角質的確可以去除累積在皮膚上的污垢、死皮細胞和阻塞毛孔的多餘油脂，每當去完角質，也會有毛孔看起來更小的感覺。但這個簡單的動作，《Bright Side》提醒每週只需要執行1～2次就夠了，因為過度去角質，反而會導致皮膚乾燥進而毛孔粗大。此外，每天如果洗臉超過2次以上，也會去除臉上的天然油脂層，導致皮膚對外部灰塵和污垢產生敏感，反而更導致炎症和痤瘡。

傷害4. 讓皮膚乾燥

油性肌膚過度去油，或是乾性肌膚對皮膚置之不理都不好，因為乾燥、沒有油脂保護的皮膚就會導致皺紋，同步導致毛孔垂下，視覺感看起來更大也更顯老。但幸運的是，這個傷害很容易預防，只要挑選適合皮膚類型的保濕產品，每天適量塗抹即可。

傷害5. 使用容易堵塞毛孔的產品

《Bright Side》點出，護膚界有一些非常受歡迎的產品，塗抹全身能使肌膚滋潤有光澤，但卻不應該在臉上使用。例如可可脂，椰子油和羊毛脂等，就具有堵塞毛孔的特性，它們一方便有益於保持皮膚濕潤，但一方面也可能導致油垢粉塵堵塞毛孔中，紅腫的痘痘同時也會拉開毛孔，因此最好找到適合臉部使用的乳液、面霜，然後在身體上使用這些滋潤的油產品。

傷害6. 經常補妝

白天上課上班的時候，下午補個妝沒有什麼問題，但因為皮膚本來就會自動產生油脂，如果密集地用蜜粉、粉餅吸油、補妝，就等於不斷把油脂、污垢和化妝品混合一起，一層一層堵住毛孔與肌膚，這種補妝方式幾乎保證會帶來皮膚傷害和粉刺痤瘡！

傷害7. 吃有害食物

乳製品、酒精、精製糖和辛辣油炸的食物，都對皮膚有害，因為它們都是導致身體慢性發炎的兇手群。而身體面臨失衡，同時也會反應在臉上。因為皮脂腺分泌旺盛、發炎而形成的痤瘡，就會連帶使得毛孔變大。因此「良好的飲食計劃」，近來不斷被皮膚專家呼籲，是保養、照顧肌膚狀況的重要選擇。

傷害8. 不使用防曬

不用多說，暴露在陽光下對皮膚的傷害很多，像是曬傷、曬黑甚至老化。同時，紫外線更會造成臉部的膠原蛋白、彈性蛋白流失，失去彈性的肌膚，自然會導致毛孔看起來鬆弛、下垂。因此想要保護好肌膚，避免毛孔擴大，防曬絕對是必須！