傳說級「米奇口罩Q翻天」人妻曝內湖買的　萬人眼紅衝了：可戴半個月

▲「米奇口罩Q翻天」炫耀文無誤！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

別人領的口罩永遠不讓人失望！一名人妻興奮透露，日前去藥局買口罩，意外拿到稀有級的「米奇花紋款」，讓她笑得合不攏嘴直呼，「心情都變美麗了！」至於藥局地點也隨之曝光，就在北市內湖區，引爆萬名網友飛奔搶買，紛紛笑虧甘願「戴個三天三夜！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》驚呼，最近去藥局領口罩，紙袋一掀開本以為又拿到萬年白色口罩，豈料看到正面才x愣見是是迪士尼米奇圖案，讓她狂冒出粉色泡泡直呼，「領到這麼美的口罩，心情都變美麗了！」

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照片可見，口罩右下角有Made In Taiwan鋼印，花紋也別具巧思，包括灰黑色實體跟空心的米奇超Q圖案。照片曝光後，掀起近萬名網友暴動，羨慕狂呼「好好喔...這個可以讓我戴半個月了」、「別人領得都比較特別」、「想交換口罩」、「會捨不得戴」、「我怎麼領都是藍色和綠色，哈哈」、「炫耀文無誤」、「天啊！這是頭獎吧！捨得用嗎！」、「迪士尼有名的注重版權，不知道這有沒有」、「以前有圖案的，平均一片都要十元，這五元很便宜，好看」。

▲網友眼紅，甘願等藥局讀卡機修好！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



不少網友也求問領罩地點，「好羨慕喔！ 這是藥局嗎？還是網路購買的」、「可以請問在哪換的嗎？」、「請問是大人還是幼童呢？」原PO也暖心在留言串解答，「內湖、大人」，但崩潰的是，事後她經過店家時，發現「今天（29日）經過那間藥局，門口公告讀卡機壞了，送修」。

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