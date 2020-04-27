18歲正妹騎車擦撞轎車慘遭輾斃　後座閨蜜痛哭！美術老師賠150萬獲緩刑

▲18歲女子騎車載閨蜜出遊，不料慘遭汽車輾爆頭身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者孫于珊／台北報導

一名剛拿到駕照的18歲張姓女子載著吳姓閨蜜出遊，不料行經中正紀念堂附近時，竟發生死亡車禍！張女與一輛汽車發生擦撞後，人車倒地，頭部被汽車輾過，當場死亡。台北地院依過失致死罪，判52歲汽車駕駛（王姓女美術教師）6月徒刑，得易科罰金18萬元，可緩刑2年。可上訴。

王女於2018年7月6日下午3時許，開車沿北市中正區中山南路南往北方向行駛，但行經中山南路與愛國東路交叉口時，竟疏於注意一旁並行的機車，冒然駛入內側車道，而騎士張女也疏於注意，因此汽車右側與機車左側發生碰撞，張女旋即倒地，頭部遭車輛輾壓頭部，造成頭部外傷、胸部及四肢多處鈍創傷而當場死亡。

而吳姓友人也被拋飛摔地，屁股疼痛但意識清楚，不過看見好友慘死，當場掩嘴痛哭；汽車駕駛王女則沒受傷，但因受到驚嚇在醫院不斷哭泣。經事故鑑定報告指出，2車均未保持安全間隔，才釀悲劇。

死者家屬表示，王女於審理之初並未坦承犯行，讓家屬內心承受很大的痛苦，又家屬雖不得已與王女和解，但王女先前有脫產行為，請法官勿給予王女緩刑的機會。

然而法官審酌，王女未有前科，案發當時有自首肇事並接受裁判，犯後也已見悔意，且已積極賠償完畢死者家屬所受的損害150萬元，達成和解，因此考量一切情狀後，判有期徒刑6月，如易科罰金，並給予緩刑2年。

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