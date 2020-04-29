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LIVE／絕美懸日再次降臨台北城！攝影愛好者戴口罩擠滿忠孝陸橋搶拍

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記者陳詩璧／台北報導 

絕美「曼哈頓懸日」再度降臨台北城！中央氣象局懸日預報從今（29日）開始一連6天傍晚，在天氣好無雲遮的情況下，台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段都能看到懸日景象，《ETtoday新聞雲》全程拍攝，透過直播一起共享曼哈頓懸日。

▲▼0429懸日。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲台北忠孝東西路懸日美景今起連3天傍晚登場。（圖／記者黃軍瑋攝）

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（圖／記者黃軍瑋攝）

最佳觀賞時間：
4/29 17:58~18:18
4/30 17:55~18:15
5/01 17:52~17:12

峨眉街（西寧南路以西）

最佳觀賞時間：
5/02 17:59~18:19
5/03 17:56~18:16
5/04 17:53~18:13

▲防疫期間遇上懸日，民眾群聚戴口罩拍攝。（圖／記者林敬旻攝） 

▲防疫期間遇上懸日，民眾群聚戴口罩拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲防疫期間遇上懸日，民眾群聚戴口罩拍攝。（圖／記者林敬旻攝）
▲大家架好腳架，調整角度。（圖／記者林敬旻攝）

▲防疫期間遇上懸日，民眾群聚戴口罩拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲攝影愛好者保持距離分前後排拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼忠孝西路拍攝懸日人潮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲忠孝陸橋上拍攝懸日的人潮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼忠孝西路拍攝懸日人潮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲警方在橋下做人流管制。（圖／記者徐斌慎攝）

▲防疫期間民眾群聚戴口罩拍攝懸日，警方出動小蜜蜂舉牌勸導。（圖／記者林敬旻攝）

▲警方出動小蜜蜂舉牌勸導，告訴陸橋上民眾只出不進。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼台北忠孝西路再現懸日美景，賞懸日美景絕佳地點忠孝西路天橋不到日落時分便擠滿追逐懸日的攝影愛好者。（圖／記者湯興漢攝）
▲▼台北忠孝西路再現懸日美景，賞懸日美景絕佳地點忠孝西路天橋不到日落時分便擠滿追逐懸日的攝影愛好者。（圖／記者湯興漢攝）
▲▼台北忠孝西路再現懸日美景，賞懸日美景絕佳地點忠孝西路天橋不到日落時分便擠滿追逐懸日的攝影愛好者。（圖／記者湯興漢攝）

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曼哈頓懸日台北城忠孝東路陸橋

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