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不爽新莊角頭...曾押走痛扁友人　醉男忠孝東路狂轟6槍

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記者邱中岳／台北報導

1名男子21日凌晨在忠孝東路上持道具槍狂轟6槍，警方獲悉後研判該槍擊案與日前新莊角頭與竹聯幫恩怨有關，隨即掌握1名男子涉案，循線在三重家中逮捕該名男子到案並起獲槍枝，但男子辯稱當天喝醉了。

▲▼男子不滿新莊角頭與竹聯幫成員開戰，酒醉後延路狂轟6槍洩憤。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子不滿新莊角頭與竹聯幫成員開戰，酒醉後延路狂轟6槍洩憤。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，25歲的許姓男子，因不滿日前新莊角頭與竹聯幫份子開戰，自己的朋友被新莊角頭阿男仔（音譯）壓有痛毆，酒後心生不滿。

竟然在21日凌晨在友人車上，不顧車子還在行駛中，便朝車窗外狂開6槍，還怒嗆「阿男仔(音譯)嗆聲」，更聲稱「不要被我遇到」。

▲▼ 男子不滿新莊角頭與竹聯幫成員開戰，酒醉後延路狂轟6槍洩憤。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子酒醉後延路狂轟6槍洩憤，警方在許男身上找到槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

影片中1名男子手持槍枝，並直接在行駛中的車輛上打開窗戶，並且先朝窗外射擊連開3槍，還不斷叫囂「阿男仔（音譯），Ｘ你娘要給你死啦」，更直言「不要給我遇到」又朝窗外連開3槍。

警方獲悉後發現影片拍攝地點就在忠孝東路上，背景還有捷運國父紀念館4號出口，轄區信義分局警方也調閱監視器，鎖定嫌犯車牌之後循線追人，最後在三重逮捕許姓嫌犯，也起獲涉案的道具槍枝。

許嫌向警方供稱，當時因酒醉由友人開車載其返家，沿途不滿「新莊角頭與竹聯幫開戰」，所以才會請友人錄影，當街在行駛中的車子上朝窗外開道具槍洩憤。另警方也迅速在3小時內逮捕嫌犯，並依照恐嚇以及《社會秩序維護法》將男子送辦。

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