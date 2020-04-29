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花藝賽「希望」獻醫護　感謝防疫辛勞！

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▲雲嘉南分署長劉邦棟（右），將金牌花藝等作品獻給醫護人員，由院長王裕煒（左）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雲嘉南分署長劉邦棟（右），將金牌花藝等作品獻給醫護人員，由院長王裕煒代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第50屆全國技能競賽南區賽落幕，其中花藝職類首度將防疫感謝入題，28件作品包括金、銀、銅牌等，由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、副分署長許慧香等人，就近致贈衛生福利部新營醫院，感謝防疫第一線醫護人員辛勞。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，選手們親手做出的花藝品賞心悅目，非常溫暖且療癒人心，貼心的卡片「謝謝您們願意站在最前線」、「要好好吃飯」、「照顧好自己的身體」、「花朵團結起來代表台灣人民的齊心齊力」等關心、感恩與團結一致的力量，令人動容。

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▲雲嘉南分署長劉邦棟（右），將金牌花藝等作品獻給醫護人員，由院長王裕煒（左）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

花藝職類裁判長周英戀說，這次花藝考題有二，一個是以「希望」為題，設計放置醫療場所的桌花，另一個是以「您辛苦了，喝杯水，歇會兒吧！」為題的陶杯禮品花飾，她說，因為之前看到10歲小朋友寫信給部長相當感動，所以就將防疫感謝入題，感謝醫護人員的付出，也讓選手們學習感恩。

花藝金牌選手巫純安說，她把「希望」桌花設計成像一棵大樹，因為樹會成長，看得到希望與未來，再結合繽紛顏色的花材，讓人看起來會感到心情愉快，此外，陶杯禮品花飾則走陽光海洋風，以藍綠色底盤加上沙子、貝殼、花飾等，盼帶給醫護人員活力與朝氣。

衛生福利部新營醫院院長王裕煒表示，受贈的花藝已在入口大廳辦理展覽，希望帶給來院的病人、社區民眾及醫院人員心靈上的療癒與慰藉；此外，疫情期間也陸續接獲捐贈物資，包括金車關係企業、寶康行銷、科達製藥、蝦皮商城、明源橡膠工業、台南市醫師公會、玉山銀行新營分行等，很感謝各界在疫情期間對醫護人員的支持與肯定。

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