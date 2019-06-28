免出國版「天空之鏡」！IG新熱點「萬花筒特展」華山登場

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IG新熱點「萬花筒特展」華山登場！台日團隊聯手打造免出國「天空之鏡」

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▲▼IG新熱點「萬花筒特展」華山登場！台日團隊聯手打造免出國「天空之鏡」。（圖／幻•彩•影萬花筒特展 團隊）
▲IG新熱點「幻‧彩‧影 萬花筒特展」華山登場！以半球體設計的「璀璨鑽石屋」營造絢麗夢幻空間。（圖／幻•彩•影萬花筒特展 團隊提供，下同）

記者林育綾／台北報導

日本花藝團隊plantica首次來台，與台灣新媒體藝術家聯手打造「幻‧彩‧影 萬花筒特展」，將於6/29日於台北華山1914文創園區開展！10大展區融合藝術、新媒體、鏡面和動畫投影等不同素材，帶來視覺震撼，包括標榜不用飛出國、就能媲美海外知名景點的「天空之鏡」，還有以半球體設計的「璀璨鑽石屋」、「光影迷陣」體驗變成魔法師，企圖攻佔IG成為最新打卡熱點。

▲▼IG新熱點「萬花筒特展」華山登場！台日團隊聯手打造免出國「天空之鏡」。（圖／幻•彩•影萬花筒特展 團隊）
▲日本花藝團隊plantica創作作品「花夢之路」，透過螢幕的播放，彷彿闖進巨大萬花筒中。

「幻‧彩‧影 萬花筒特展」將帶領觀眾走進萬花筒千奇萬變的菱鏡世界，策展過程中台日兩團隊日夜不停討論，帶來全新的平面、動態及裝置3件作品，例如打造不用飛出國就能媲美海外知名景點的「天空之鏡」，讓觀眾沉浸於一望無際的大自然美景，享受片刻寧靜。還有以半球體設計的「璀璨鑽石屋」，巧妙結合投燈及三角鏡面，營造絢麗十足的夢幻空間。另外利用浮空投影互動技術，彷彿置身在「光影迷陣」裡成為魔法師，施展令人驚嘆的光影特效。

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▲▼IG新熱點「萬花筒特展」華山登場！台日團隊聯手打造免出國「天空之鏡」。（圖／幻•彩•影萬花筒特展 團隊）
▲日本花藝大師木村貴史，帶領花藝設計團隊plantica首次登台。

日本知名花藝大師木村貴史特別受邀來台，與他帶領的花藝團隊plantica 打造夢幻「萬花筒廊道」，使用上千種真實的花草植物影像，製成花卉圖案作為視覺素材，透過LED螢幕不停撥放，朵朵盛放，讓參觀者一進入隧道就彷彿沉浸於漫天花海中。

▲▼IG新熱點「萬花筒特展」華山登場！台日團隊聯手打造免出國「天空之鏡」。（圖／幻•彩•影萬花筒特展 團隊）
▲888組「永恆時光花」在鏡屋中飄舞綻放。

不僅如此，該團隊同時也在「幻鏡花園」中首度在台亮相「永恆時光花」創作裝置藝術，使用上百種生長在日本的真實花草，製成真空押花，在鑲滿了鏡子的鏡屋中懸掛上888組作品，在鏡屋中飄舞綻放。更特別將一片一片的花瓣和曼陀羅圖案排列結合，在展區的牆面上創造出約200平方公尺變化無窮的空間。

除了日本團隊首次來台設計，主辦單位也邀請到台灣的數位藝術策展人羅禾淋統籌「新媒體萬花筒藝術創作區」，協同影像藝術家陳依純、結構設計師鄭安舜，帶領多位新銳創作者藍苡珊、何昆瀚、有電互動小組等，聯手帶來多件全新的新媒體設計創作。

跨領域的創作團隊，擅長程式設計、機械製作、電子控制等，作品運用光與影呈現視覺奇觀，曾於海內外眾多知名美術館展出，引起各國媒體爭相報導。這次將藝術、科學及融合互動技術，塑造巨型的動態空間，創作「震盪閃閃的幸福之光」、「希望跟隨–彩虹之光」和「大千世界-人群的微笑」三件作品。

▲▼IG新熱點「萬花筒特展」華山登場！台日團隊聯手打造免出國「天空之鏡」。（圖／幻•彩•影萬花筒特展 團隊）
▲親子DIY，製作專屬萬花筒。

「幻‧彩‧影 萬花筒特展」即日起至9月22日止，在台北「華山1914文創產業園區」東2AB館展出，預計成為IG上最新打卡熱點。

幻•彩•影 萬花筒特展  
展期：2019/6/29-9/22
時間：10:00-18:00 (17:30最後售票/入場)
地點：華山1914文創產業園區 東2AB館

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關鍵字：萬花筒,華山,台北旅遊,花藝,展覽

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