勞動部創業貸款挹注　7年級女生開店一圓花藝夢

▲7年級生林昱吟，運用勞動部創業貸款開店，一圓花藝夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

78年次的林昱吟，曾在出版社擔任美編，因對花藝設計有興趣，毅然辭去工作到花店學技術，學成後決定一圓創業夢想，她申請勞動部微型鳳凰創業貸款在市區經營起「伊登花室」，主攻乾燥花市場，開業不過兩年，就憑著好手藝與熱情服務，深獲消費者青睞，業績穩定成長。

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「伊登花室」是台南少數幾家專營乾燥花材的花店，林昱吟說，乾燥花較真花成本稍低，且能將花朵的美麗姿態長期保存下來，不論是生日、節慶或婚禮都很適合送人。林昱吟指出，乾燥花一開始是從日、韓流行過來，近年迅速竄紅，顯示有愈來愈多消費者願意買單，商機不小。

談起走入這行的契機，林昱吟說，大學時因參加同學婚禮抽到捧花，「當時覺得捧花好美、好漂亮」，竟引發她學習花藝想開店的夢想，畢業後到出版社做美編，因不想一成不變的工作模式，毅然決定離開出版社，到花店當學徒磨花藝技術，蹲了兩年見時機成熟，向勞動部雲嘉南分署申請創業貸款為自己一圓開店夢。

大學主修視覺傳達，有深厚設計底子的林昱吟，對花種搭配與色彩運用得心應手，設計出來的花藝有質感常讓客人讚不絕口，開店後她還是努力精進技術，去年拿到德國花藝證照。林昱吟說，好的花藝不僅能點綴環境、美化生活，更能讓人心情愉悅，也因她的好手藝，口碑效應發酵，花店頗受好評，業績成長。

回想起創業初期沒客人的低潮，林昱吟說，堅持與信念是關鍵，後來與創業顧問討論，調整販賣花材品項，主打網路行銷，同時也開班教授插花，知名度才慢慢建立起來。她建議想創業的朋友，除有夢想外，可透過政府資源協助，幫忙評估風險，另要掌握消費趨勢，提升數位行銷技能，事業才能穩健發展。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，微型鳳凰創業貸款最高有200萬元額度，包括低利率、免保證人、免擔保品、前2年免利息、免費創業課程、全程免費創業輔導等6大保證，勞動部雲嘉南分署長近3年已成功協助277人開業圓夢。

劉邦棟也說明，微型鳳凰創業貸款原申貸對象為婦女與45歲以上中高齡民眾，今年因受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，申貸適用對象放寬為2020年1月15日後辦理營業登記，且登記前14天為失業狀態的20歲以上民眾，申請期限至12月31日止；而已獲貸創業主若受疫情影響造成營業額下滑，則可向銀行提出暫緩繳款及展延1年，詳情可洽0800-092-957。

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