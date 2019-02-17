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台青西遊記／台灣女生的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」

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記者蔡紹堅／廈門報導

廈門鳳頭一處美麗的海岸邊有間名叫「有天到手4物所」的花藝工作室，這間工作室的位置非常隱密，名稱也令人猜不透，但最有特色的還是工作室的主人，來自台灣的花藝設計師蔡婕妤。蔡婕妤在廈門8年，除了賣花，也做設計、教花藝，她說，會把工作室命名為「有天到手」，就是想告訴大家，「只要堅持，你想要的，總有一天會到手。」

▼蔡婕妤替商家布置大型的花藝作品。（圖／記者蔡紹堅，下同。）

▲台青西遊記／台灣女生蔡婕妤的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」有天到手。（圖／記者蔡紹堅攝）

蔡婕妤是彰化人，大學就讀美術系，畢業後到台北的花店工作，進入了花藝的世界，「我過去是沒有接觸過花藝的，來到花店工作，才逐漸對花藝產生了興趣，後來也開始上荷蘭國際花藝設計學院的課程，一邊工作、一邊上課，持續了5、6年，拿到花藝教師的證照。」

▼「有天到手4物所」坐落在海邊，窗外就是美景。

▲台青西遊記／台灣女生蔡婕妤的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」有天到手。（圖／記者蔡紹堅攝）

蔡婕妤第一次來到廈門是2011年，本來只是來找朋友玩，算是旅遊，但觀察過當地的花藝產業後，她也逐漸看見商機，起了想嘗試的念頭，「第一次來的時候，我發現，廈門很少專門的花店，大部份賣花的地方，都還一邊販賣金紙、水果、金魚，甚至還能看到有人騎著腳踏車在賣花，花的種類也不多，以百合、玫瑰、勿忘我、小菊等，一些拜拜用的花為主，型態較為傳統，讓人覺得，在台灣的所學有發揮的空間。」

▼蔡婕妤的花藝證照。

▲台青西遊記／台灣女生蔡婕妤的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」有天到手。（圖／記者蔡紹堅攝）

來到廈門後，蔡婕妤先跟朋友一起做軟裝設計（室內設計），負責花藝布置的部分，但也很快發現兩岸工作風格的不同，以及自己出來創業的難處，「以前在台灣，我只是員工，很多事情老闆會處理好，但創業以後，甚麼都要自己來，像是要跟客戶溝通，本來就很需要技巧了，又加上這裡做生意的習慣跟台灣不同，整個過程又更需要磨合，一開始吃了不少苦頭。」

▲台青西遊記／台灣女生蔡婕妤的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」有天到手。（圖／記者蔡紹堅攝）

2014年起，蔡婕妤決定把重心放在花藝設計上，於是租下一個店面，成立了工作室，賣鮮花、乾花、做花藝設計、進行花藝教學，也是從這時起，蔡婕妤開始想帶給大家除了商品以外，更多的內涵，「我覺得花藝可以改變人的生活空間、心情，所以開店後，就沒有只是單純的賣商品，而是希望能讓大家可以實際的去插一盆花，知道親手完成時的心情，當你靜下心來，自己動手做，整盆花的氣質真的會不一樣，會很有感觸的。」

▲台青西遊記／台灣女生蔡婕妤的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」有天到手。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸的電商發展的非常蓬勃，蔡婕妤也善用網路，利用微博、微信等平台進行推廣，吸引到廈門以外其他省市的消費者關注，在「有天到手」的網路平台上，可以看見充滿美感的照片及文字，吸引到更多年輕人的目光。

蔡婕妤表示，他們現在也經營淘寶商店，並研發出一些適合網購的商品，像是乾花禮盒、甜甜圈花環、乾花花束、乾花吊牌等，「透過網路的力量，我們現在的客人遍布各個省市，常常有江蘇、上海、北京，甚至是西安、新疆的客人，這已經是一個趨勢。」

▼「禮物製造所」的個性禮物盒。

▲台青西遊記／台灣女生蔡婕妤的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」有天到手。（圖／記者蔡紹堅攝）

雖然在「線上」已做得有聲有色，但蔡婕妤也沒有棄守「線下」，2018年她在廈門的精品百貨「磐基商場」租下一個櫃位，經營起「到手／禮物製造所」這個新品牌。

蔡婕妤介紹，禮物製造所主打的就是「禮物」的概念，傳統的鮮花同樣有，但更有趣的是禮盒，「我們的禮盒上面能打印文字，顧客可以選擇設計好的字句，如『我喜歡你，不過還是不要告訴你比較好』『看你辛苦的份上，今晚翻你的牌』，或是自己想好的句子，製作一個專屬的禮物，每一件禮物都是獨特，不會重複的，收到禮物的人，會感受到自己的重要性。」

▼位於精品百貨內的「禮物製造所」櫃位。

▲台青西遊記／台灣女生蔡婕妤的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」有天到手。（圖／記者蔡紹堅攝）

回顧來到廈門的這8年，蔡婕妤認為自己的變化很多，她表示，當初要是沒有勇敢的跨出這一步，現在可能還在台灣的某一間花店工作，不會有自己的工作室，也不會有這些新產品，「一個人來到陌生的環境，創了業，就要面對那些本來可能不願意面對的問題，在解決這些問題的同時，也不知不覺成長了很多，現在想想，要是沒有來到廈門，我大概也沒有膽子開店。」

▲台青西遊記／台灣女生蔡婕妤的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」有天到手。（圖／記者蔡紹堅攝）

談到家人的看法，蔡婕妤指出，最一開始要來廈門，家裡也有反對，擔心女孩子跑這麼遠太辛苦，或遇到不好的事情，但經過這幾年，做出了一點成績，現在家人已經不會反對了，甚至也想來嘗試，「他們現在都很愛來呀，三不五時就找我諮詢，像我妹妹，幾年前也到上海工作了。」

近年有越來越多台青想來大陸就業、創業，蔡婕妤認為，如果真的思考清楚了，想在這裡做出一點成績，那一定要勇敢一點，不要給自己留下退路，「遇到困難是正常的，就是想辦法解決，有一些心態要想辦法調整，勇敢的、踏實的去做，不要怕別人的冷言冷語，你的東西如果真的是很棒的，就不要輕易放棄，就像我們的店名『有天到手』，只要堅持，你想要的，總有一天會到手。」

▲台青西遊記／台灣女生蔡婕妤的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」有天到手。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲台青西遊記／台灣女生蔡婕妤的廈門花藝夢　堅持「總有一天會到手」有天到手。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：蔡婕妤,花藝,台青西遊記,有天到手,禮物製造所

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