「新東方花藝美學大師」凌宗湧：把喜歡的人事物聚在一起，就很美好

▲CNFlower創辦人凌宗湧。

被譽為「新東方花藝美學大師」的凌宗湧，他心中所認為的美來自於美好關係，不論是人與自然，或是人與人之間的互動，自然而然就能形成一種美的能量。那麼對他而言，美好的定義又是什麼？「能夠將自己喜歡的人事物全部聚集在一起，應該是最幸福開心的日子」凌宗湧靦腆笑著回答這個問題。

跟其他人為了生活而工作相比之下，凌宗湧選擇把興趣變成工作，既然興趣是一輩子的事業，他也大方坦言不急於把全部的心力投入工作中，而是各分配一半給家庭跟事業，掌握了自己的生活步調之後，自然也有餘裕讓他做想做的事情，像是「美好關係」運動。

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▲對凌宗湧來說，將喜歡的人事物聚集在一起，就很美好。

凌宗湧不僅是花藝設計師，也是一位有著獨特生活美學的哲學家，他認為可以認真做好自己喜歡的事，並讓大家覺得開心，就是他所能想像的美好人生。因此在2017年，凌宗湧發起了一場名為「美好關係」的新生活運動，將原本純樸的傳統市場，搖身變為設計與實用兼具的型態。凌宗湧把臺灣最溫暖跟可愛的人情味，轉化成具體事件，讓它變成可以摸得到、看得到，也說得出來的狀態。

「美好關係」成功翻轉天母的士東市場，後續也發生許多正向影響力，例如許多小舖的下一代決定接手繼續經營，讓這個人與人之間互動的場所得以繼續留存。改造後的市場也吸引更多人潮，這些一環扣著一環的漣漪效應，就是一個城市可以前進的力量，而這次的成功經驗，至今仍讓凌宗湧印象深刻。推行美好關係運動，為大家帶來許多嶄新體驗，像是行動森林巴士、蒲公英書席計畫，不僅改變了民眾習以為常的日常街頭風景，也為臺北這座城市帶來不同面貌。

▲正在改造攤位的凌宗湧。



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