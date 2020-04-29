陸軍中尉輕生案家屬存疑　桃檢二度相驗！查扣手機、通聯紀錄釐清死因

▲陸軍六軍團269旅16日傳出黃姓中尉輕生案，因家屬有疑義，桃檢29日強調已進行複驗釐清案情。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍六軍團269旅黃姓中尉排長本月16日在楊梅區高山頂營區輕生案，外傳家屬對死亡有疑義，桃園地檢署檢察官17日率法醫相驗，初步確認死因為上吊、頸部壓迫、窒息死亡，桃檢29日表示，承辦檢察官已指示桃園憲兵隊查扣死者使用手機與文件物品，並取得通聯紀錄、監視錄影畫面與相關文件資料等，同時約詢相關證人，釐清其輕生真正原因。

桃園地檢署指出，最近接獲黃姓中尉家屬具狀對死因有疑義，已指派檢察官聯繫法務部法醫研究所法醫於27日上午再次對遺體進行複驗，針對家屬所提出疑點，由法醫一一詳細說明，複驗結果再次確認死者因上吊、頸部壓迫、窒息死亡，死亡方式為自殺，家屬對此亦無意見，遺體已交由家屬處理。

為釐清死者自殺真正原因，檢察官將全力蒐集與本案相關各項證據，針對死者自殺動機與家屬提出各項疑點，逐一進行調查釐清真相。

桃檢強調，檢察官執行職務絕不受任何個人、團體、公眾或媒體影響，絕對秉持客觀公正立場查明事實，以實現公平正義，檢察官將調查釐清本案事實真相，希望外界勿對事實妄作揣測、干擾偵查。

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