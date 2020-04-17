劉樂妍「投羅智強房租減1000」涉賄選　羅智強：曾見過面「沒太多互動」

▲劉樂妍、羅智強。（組合圖／翻攝自劉樂妍臉書、記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

藝人劉樂妍於2018年九合一大選前自爆收買房客，提及投給當時正在選台北市議員的羅智強，「這個月房租，我給你減1000塊！」遭網友向北檢舉報賄選，而北檢則在17日依《選罷法》將她起訴。對此，羅智強17日晚間回應，自己曾經見過劉樂妍，但沒有太多互動，「違反法律就有違反法律相應的責任」。

劉樂妍於2018年九合一大選前夕，於網上分享與房客的對話，還得意洋洋地宣稱「中資介入」選舉，引來網友一陣怒罵。網友們當時表示，「她真的會被告」、「這是賄選！」、「這真的是賄選，有夠爛」，更有網友直接向台北地檢舉報，「我說真的，她（劉）是智X嗎？有具體對價耶」、「喔，對了，我剛剛已具名向台北地檢署檢舉賄選了。」

對於劉樂妍的行為，北檢於4月17日依《選罷法》將劉樂妍起訴。

▲劉樂妍自爆收買房客，若投羅智強就減房租1000元。（圖／翻攝自劉樂妍臉書）

面對劉樂妍自稱「中資介入」選舉，羅智強17日回應，一般的政治人物遇到這種事情，大概都會有不知如何回應的感覺，最好也就是不回應。

不過羅智強仍選擇面對，強調自己想說的有三件事情，「第一，我多年前在一場餐會見過劉小姐一面，和她並無太多互動，很訝異她會用這樣的方式『支持我』，但不論如何，對於支持，我都心懷感謝。」

羅智強提到，第二，違反《選罷法》的部分，台灣是法治社會，違反法律就有違反法律相應的責任，這部分應尊重司法。

至於第三點，羅智強呼籲大家，「很多時候，我們都是以直觀來行動，做出一些決定時，可能沒有意識到違法，這一點真的要很注意，這不只是尊重法律，也是保護自己。」