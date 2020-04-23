女兒喪命溪中隔年兒子也溺斃　烏來粗心爸心痛認疏失：壓力很大

記者孫于珊／台北報導

新北市烏來一名簡姓男子，2019年8月間帶著6歲兒子（簡小弟）到南勢溪去捕魚，不料兒子竟落水，甚至被大水沖到石縫中卡住，10天後遺體才被尋獲，檢方認為簡男沒照顧好孩子安全，依過失致死罪起訴這名粗心老爸。台北地院23日下午開庭，簡男坦承犯行，並於庭後表示他壓力很大。

▲簡男帶6歲兒到南勢溪去捕魚，不料兒子竟溺斃，被依過失致死罪起訴，他23日出庭認罪。（圖／記者孫于珊攝）

40歲簡男在庭上指出，事發前，由於照顧生病的母親2年多，又住山上沒收入，有一天剛好看到鄰居吃魚，才想說把住在岳母家中的兒子和小女兒接過來，他要去抓魚給母親及孩子吃，但兒子老愛跟著他（小女兒則在睡覺），他才帶兒子一起去捕魚，不料發生悲劇。憶起這段傷心事件時，簡男紅了眼眶，強忍男兒淚陳述。

其實，簡小弟的姊姊（年僅7歲）早在2018年夏天，也在附近水域溺斃，據了解，簡男當時表示，姊姊的憾事發生後，已嚴格限制孩子們靠近溪邊，這次他拗不過兒子硬要跟，仍千叮萬囑要兒子在岸邊不要亂跑，但憾事仍重演。

▲當時兒子溺水失蹤，簡男在溪邊哀傷的祈禱，盼兒子快點回家。（圖／資料照／記者陳雕文攝）

簡男今對於涉犯過失致死罪承認與否，他僅說確實「有疏失」，公設辯護人一句「疏失就是過失」後，他沉思許久，最後哽咽承認了罪行。他庭後面對鏡頭僅表示，他壓力真的很大…，其餘不便多做回應。但他紅潤眼框說出的一句「壓力大」，已足夠說明了事件發生後，他在經濟上、心理上，甚至還要面對司法訴訟等一切，令他心力憔悴……。

事發後，簡男有向妻子道歉，而妻子願意原諒，並請求法官給簡男自新機會。簡男的公設辯護人也說，簡男已承認犯行，犯後態度良好，有穩定工作（園藝工程），請求法官給予緩刑。

▼兒子的遺體10天後被發現卡在石縫中，簡男連2年痛失子女，23日出庭後表示壓力大。（圖／資料照／記者陳雕文攝，下同）

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