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冒名李嘉誠秘書騙萬片口罩　黃琪全身裹毯量額溫輕喊：頭在這！訊後遭聲押

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▲▼「騙扁少年」黃琪涉嫌利用香港首富李嘉誠名義，向中衛訂購萬片口罩，被檢方28日拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

▲「騙扁少年」黃琪涉嫌利用香港首富李嘉誠秘書名義，向中衛訂購萬片口罩，遭檢方拘提到案，訊問後遭聲請羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

記者劉昌松、游宗樺／台北報導
曾以騙過陳水扁知名的「騙扁少年」黃琪（本名黃照岡）在2月新冠肺炎疫情升溫時，涉嫌夥同友人，假冒香港首富李嘉誠的秘書，向中衛公司聲稱要將1萬片兒童、成人口罩及100盒酒精棉片捐贈給台大，中衛經查證後驚覺有詐，於是向檢調報案。檢調28日拘提黃琪到案，並傳喚其蘇姓友人等10人到案，經徹夜訊問後檢方向法院依詐欺罪聲請對黃琪羈押禁見，蘇男則以60萬交保候傳。

據檢調掌握情資，黃琪涉嫌於2018年3月份與從事保險業的蘇立民合夥，偽裝中年婦女的聲音，去電台大計算機中心，以醫師娘的名義申請一支網路電話分機號碼，利用這支電話從中替人關說。黃琪之後還食髓知味，在2020年2月新冠肺炎疫情升溫之際，再度與蘇聯手，假冒女性聲音，假冒李嘉誠的秘書致電給中衛公司，表示李嘉誠要贈送5000片兒童口罩、5000片成人口罩與100盒酒精棉片給台大。

▲▼「騙扁少年」黃琪涉嫌利用香港首富李嘉誠名義，向中衛訂購萬片口罩，檢方28日傳喚蘇姓男子到庭。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲黃琪的蘇姓友人被傳喚到案，經訊問後以60萬元交保。（圖／記者游宗樺翻攝）

身為口罩「國家隊」一員的中衛公司為求謹慎，在出貨前向李嘉誠一方確認查證，這才戳破黃琪的詐術，並向檢調報案。台北地檢署28日指揮調查局台北市調處，兵分14路搜索黃琪、蘇立民住處，並將黃琪拘提到案，其餘蘇立民等9人則在晚間陸續被傳喚到案。

▲▼「騙扁少年」黃琪涉嫌利用香港首富李嘉誠名義，向中衛訂購萬片口罩，檢方28日傳喚曾任黃的辯護律師郭上維說明。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾為黃琪辯護的律師郭上維被檢方傳喚到案，訊後檢方諭令他無保請回。（圖／記者劉昌松攝）

黃琪29日凌晨0時現身台北地檢，全身從頭到腳罩著褐色毯子，坐著輪椅由人推著進入北檢，面對記者詢問「這時候還要片口罩嗎？」「你想要靠口罩獲利嗎？」「為什麼從小到大都在騙？」等問題不發一語，直到門口要由保全測量額溫時，才將毯子先開一個縫，但黃琪實在懼怕在媒體前曝光，保全一度量不到體溫，黃琪這才低聲說道「你量！我頭在這裡！」

▲▼「騙扁少年」黃琪涉嫌利用香港首富李嘉誠名義，向中衛訂購萬片口罩，檢方28日晚間陸續傳喚證人到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼「騙扁少年」黃琪涉嫌利用香港首富李嘉誠名義，向中衛訂購萬片口罩，檢方28日傳喚多名證人到庭說明。（圖／記者游宗樺攝）

▲檢方28日晚間至29日凌晨傳喚多名證人到庭說明。（圖／記者游宗樺攝）

檢方經過漏夜訊問，認定黃男涉犯詐欺罪嫌重大，向法院聲請將黃琪羈押禁見，此外，檢方也傳喚平時替他推輪椅、開庭辯護的律師郭上維到案，經北檢複訊後檢方諭令他無保請回。至於與黃琪同謀詐騙口罩的蘇立民，29日凌晨被檢警以被告的身份移送北檢，在前特偵組發言人陳雲南擔任辯護律師下，檢方諭知以60萬元交保。

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