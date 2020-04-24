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立委提案中研院士應選本國籍　多位院士憂「鎖國」淪國際學術邊緣人

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記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委范雲、伍麗華、賴品妤23日臨時提案，要求中研院針對院士選拔制度進行國籍查核，確保本國籍者才能當選，其他都只能成為「名譽院士」。不過，這項提案一公布，隨即引起多位院士擔憂，認為這麼做只會讓「鎖國」心態更嚴重，反而自行隔絕在國際學術界之外。

▲▼中研院。（圖／資料照）

▲中研院院士該不該依國籍區分，掀起各界熱烈討論。（圖／ETtoday資料照）

據了解，中研院院士屬於榮譽頭銜，雖然是我國最高的學術榮譽，但不擔任任何職務或拿取實質報酬，而且必須參加每年一次的院士會議，大多數院士都是在擔任研究員時當選，其中也不乏非本國籍者。

根據《聯合報》報導，中研院院士黃一農認為，院士對院務其實沒有權力，更別提有什麼學術機密，如果立委擔心本國籍院士太少，大可規定出一定的比例，而非硬性以國籍分類，這樣反而會讓我方在國際學術界「自我隔絕」；另一名院士陳培哲也表示，這麼做會讓台灣的「鎖國心態」更嚴重，連美國科學院都有聘請國外院士，立委究竟想讓中研院更封閉還是更開放，況且如果真的是為了安全著想，應該對「握有決策權」的院長進行國籍規範才是。

▲▼前中研院長李遠哲。（圖／記者林銘翰攝）

▲李遠哲1994年接任中研院院長職務後，便放棄美國國籍。（圖／記者林銘翰攝）

其實對於范雲等3位立委的提案，PTT「八卦板」上也有網友PO文討論，不明白為何要在這個時間點提出這個，現階段台灣人才外流現象嚴重，限制太多可能連外國人都受不了。

至於陳培哲提到應該規範院長國籍一事，過去也曾引起爭議。得過諾貝爾獎的前中研院長李遠哲，1994年回台任職時就放棄美國國籍，當時他曾提到，擁有雙重國籍的研究人員不在少數，畢竟這樣很方便，但他接任院長一職就是代表中華民國，應該要「乾乾淨淨」才是；後來2006年10月翁啟惠接任院長職務，因為《國籍法》在同年1月修正，他不需放棄美國國籍，讓社會各界吵得不可開交，最後時任總統的陳水扁還出面力挺，才讓整起事件暫時落幕。

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