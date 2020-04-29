一輩子存下42萬　孫子玩遊戲「不到一個月」全花光！70歲老人崩潰了

▲小明把爺爺奶奶一輩子的積蓄一個月花光。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

重慶一對70多歲的李姓老夫婦，省吃儉用一輩子，好不容易存到10萬元（人民幣，下同，約新台幣42萬元），沒想到卻被12歲的孫子儲值遊戲，不到一個月就全部花光光！老人家發現時已為時已晚，兩人瞬間陷入崩潰，因為他們家是低收入戶，這筆錢是打算留給孫子讀書用的。

▲李大爺情緒非常激動。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，男孩小明（化名）1歲時父母離異，他從小由爺爺奶奶帶大，如今12歲的他上了國中，不過因新冠肺炎疫情，他近期留在家中上網課，但沒想到的是，小明趁上網課時買遊戲裝備、打賞主播，幾百元、上千元的花銷不斷累積，不到一個月，就把老人的10萬元存款花光了。

▲小明抖內大手筆，給抖音直播主都是4位數人民幣。（圖／看看新聞）

前幾天李大爺發現問題時，賬戶已經空了。他受訪時既憤怒又無奈，「我以為他在上課，結果他趁這個機會玩遊戲。（我們）一分錢都沒用，我們都不用，我們就是拿給孩子用。他現在一下子用，打遊戲用了。」老夫婦陷入絕望，因為他們家是低保戶，這10萬元是他們一輩子省吃儉用存下來的，就是希望能用在孫子將來讀書。

小明父親說，出了這麼大的事，自己作為父親也有一定的責任，兒子已經認識到自己的錯誤了。小明母親表示，她這幾天正在逐一聯繫軟體運營公司，希望能爭取挽回損失。

事情傳出後登上微博熱搜，網友紛紛表示，「那可是辛辛苦苦一輩子的積蓄啊 真的太不懂事了」、「現在的孩子，缺少家庭教育」、「這樣的孩子沒救了 這錢就算能要回來 以後也會給他敗別的地方」、「一些遊戲主播，就是故意忽悠騙錢」、「帶出去工作一天，撿垃圾也好端盤子洗碗也好，感受一下掙錢的不易」。