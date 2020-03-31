-3℃雪山上網課！西藏學生妹「一坐就是4小時」...電信商一舉網狂讚

▲西藏女學生花半小時爬雪山找訊號。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情阻斷學生的開學之路，也帶來「網課」這種新授課方式，不過西藏昌都的大一女學生斯朗巴珍，每天要花半小時爬上雪山找網路，在-3℃的天氣一坐就是4小時。消息傳出後，中國移動昌都分公司就行動起來，在斯朗巴珍家對面山上建一個新的基站，讓網友大呼暖心。

綜合陸媒報導，斯朗巴珍在江蘇食品藥品職業技術學院就讀大一，受疫情影響，學校延遲開學並開通網課，但由於她居住的村子四周雪山環繞，地勢較低，網絡信號很不穩定，無奈之下，她只好每天爬上雪山找網上課。

為了趕網課，斯朗巴珍要花半小時步行上山，山石成了座椅，自己的膝蓋成了課桌，山頂氣溫中午時也只有-3℃，她一坐就是4個小時。她直言，雖然又冷又辛苦，但能和同學們一起聽老師講課，「這種感覺太好了。」

▼斯朗巴珍坐在雪地上網課。（圖／翻攝自澎湃新聞）

消息傳出後，中國移動昌都分公司就行動起來，他們連夜緊急組織人員和物資，為斯朗巴珍解決上網課的問題。從昌都市區到波格村，雖然只有80公里的路，但由於連日降雪，山區道路泥濘打滑，工人們走了近6個小時，才趕到了斯朗巴珍的家裡。

▲工作人員在建造基台 。（圖／央視財經）

經過現場查勘，大家發現斯朗巴珍家四周被雪山環繞，基站信號被山體遮擋了，只有在對面的山上建一個新的基站，才能滿足她上網課的需求。新基站建設成本在20-30萬之間，後續的維護成本也很高，單獨為一個偏遠村莊建一個新基站，其通信收入或許連基站的電費都不夠，雖然不符合商業邏輯，但大家還是義無反顧做了決定。

由於道路不通，車輛無法開過去，只能靠工人們徒手將100多公斤的設備搬運到山上。2月27日，波格村第一台中國移動4G基站正式開通，斯朗巴珍在家上網課的願望實現了。